Intronatti anunció la pavimentación de la RP 9 y finalización de obras abandonadas por Nación

En la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Diputados de La Pampa, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, informó que esa cartera contará con $ 274.000 millones, que equivale a un 13,79% del presupuesto total del gobierno provincial, y será destinado “a la finalización, conservación y mantenimiento de obras públicas en la provincia de La Pampa”. El funcionario provincial destacó que no se “consideran nuevas obras públicas”.

Intronati manifestó que para gran parte de las obras que se ejecutarán, y que son importantes, serán licitadas hasta fin de año. Citó las obras “en las escuela que vamos a hacer en Speluzzi y en Gobernador Duval; en Eduardo Castex, el Frigorífico y, un pedido histórico que hizo la diputada Silvina Larreta, que es la pavimentación de la Ruta 9, que se cruza con la 188 de la provincia de Córdoba». “En el periodo 2025 utilizaremos ese tiempo para dar continuidad a las obras, continuidad de construcción, más las obras que estaremos licitando», agregó.

LEY DE EMERGENCIA

Frente a los legisladores y legisladoras, el ministro Intronati reveló que mientras en otros períodos recientes, el presupuesto para obras públicas significó el 15%, el 18 y el 14 %, para 2025 será del 13.79%.

El funcionario provincial agradeció a los legisladores provinciales que se votará la Ley de Emergencia porque “permitió hacernos cargo de las obras públicas que el gobierno nacional había desfinanciado y abandonado».

Es así que se pudo darle continuidad a políticas de viviendas y obras de saneamiento. Puntualmente fue la titular del IPAV, Erica Riboyra, quien destacó que el programa Casa Propia se pudo seguir con la Ley de Emergencia.

“Se terminaron de construir 890 viviendas en toda la provincia, de los programas Mi casa 1, 2,3 y 4; y si no hubiéramos contado con la Ley de Emergencia, el ProMeBa no se hubiera podido concretar en General Acha», expresó; y agregó: “si esas obras se hubieran discontinuado, hubieran quedado expuestos, todos sus materiales que se verían afectados y cuando se dispusiera retomar su construcción se hubieran tenido que volver a pagar por cosas que se hubieran visto afectados por delitos o deterioros varios».

Intronati aclaró que ha habido y seguirán habiendo obras “para todas” las localidades de La Pampa. Reveló que La Pampa tiene 580 edificios públicos, y su mantenimiento y funcionamiento «están garantizamos con partidas específicas».

El ministro detalló lo presupuestado para obras en cada área: al IPAV, $ 72 mil millones; obras públicas, $ 78 mil millones; vialidad provincial, $ 51 mil millones; Administración Provincial de Enregía, $ 45 mil millones y Administración Provincial del Agua, $ 26 mil millones.

PROCREAR Y ACUEDUCTO

Intronati respondió a los legisladores que el gobierno provincial “invertirá en todas las obras que están en la provincia de La Pampa, menos Procrear y Acueducto, que son las dos obras que quedaron afuera de los convenios en que logramos avanzar y contener con la Ley de Emergencia de Obras Públicas que fue tratada en esta Cámara».

«El gobierno provincial seguirá insistiendo –expresó- ante las autoridades nacionales por el traspaso de las obras del Procrear, porque son obras que están en la provincia y, en algún momento hubo un convenio. Estamos interesados en continuar con esas obras y finalizarlas, queremos que Nación traslade los convenios, traslade los contratos a la provincia de La Pampa para finalizarlas tanto a las obras del Procrear como las del Acueducto».

DEUDA DE NACIÓN

«Nosotros adherimos al régimen de deuda y estamos esperando que el Gobierno Nacional responda cuál es la devolución que haría a la provincia de La Pampa a cambio de la deuda. Una de las posibilidades es que pase el Procrear a la provincia de La Pampa, establezca un valor y compense el valor de las viviendas con la deuda que tiene con la provincia de La Pampa. Eso nos permitiría trasladar los contratos sin deuda, que es lo que estamos pidiendo, y darle finalidad a las obras», explicó.

«La provincia está sobrada, con déficit fiscal equilibrado, algo que hemos venido trabajando desde hace más de 40 años. Entonces, si nosotros nos proponemos continuar con esas obras, están garantizados los fondos para hacerlo», respondió el ministro ante la consulta sobre si el gobierno provincial puede hacerse cargo del Procrear y el Acueducto. De todos modos, el ministro reveló que «lo del traspaso de rutas y obras a cambio de la deuda, por parte del gobierno nacional, sólo han sido especulaciones periodísticas, por ahora papelitos de colores».

FALACIA

Y ante la opinión del diputado Enrique Juan de que al gobernador Sergio Ziliotto no le interesaba dialogar con el gobierno nacional, fue Rivoira la que aseguró que «es una falacia decir eso, el diálogo es constante, lo que no logramos es que nos paguen, pero no existe ni existió una orden del gobernador para que no dialoguemos con las autoridades nacionales”. “Al contrario, siempre estamos dispuestos a eso», agregó. Rivoira también reveló que «hay 20 mil familias inscriptas para los programas de viviendas».

COMUNICACIÓN Y FEDERALISMO

Otro de los temas abordados por el ministro fue la obra de modernización y ampliación de Canal 3. La encuadró en la apuesta del gobierno provincial a los medios de comunicación y al federalismo de la comunicación, no solamente en la provincia, sino a nivel federal. «La conservación y el mantenimiento del edificio entra dentro de esta posibilidad de ampliar y mejorar el edificio de Canal 3, es un compromiso que se firmó en el período pasado, en el 2023 tuvimos la licitación con un proyecto del 2022, lo firmamos en el 2024, y ahora garantizamos la finalización de la obra, cosa que el gobierno nacional no lo puede hacer con otras en la provincia de La Pampa», dijo.

Finalmente reveló que el año pasado «se asfaltaron 890 cuadras en Santa Rosa y General Pico y un poco menos en General Acha, sobre todo para mejorar el escurrimiento pluvial de esa localidad».