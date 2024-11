Entregaron las escrituras a familias de General Acha que cancelaron sus deudas con el IPAV

En el Centro Histórico Cultural de General Acha, 11 familias recibieron el título de propiedad de sus viviendas, tras cumplir con la totalidad del pago de las cuotas de sus casas. La presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Viviendas -IPAV-, Erica Riboyra, destacó que las familias beneficiadas «cierran el círculo virtuoso de las viviendas sociales que tanto nos invita a concretar el gobernador Sergio Ziliotto”.

“Hoy dejaron de ser adjudicatarias y pasaron a ser propietarias de su casa, y van a compartir el resto del tiempo como dueños, junto a sus hijos y nietos”, destacó.

La obligatoriedad del pago de las cuotas es una herramienta fundamental para el Gobierno de La Pampa, ya que permite continuar la construcción de viviendas en todo el territorio.

El círculo virtuoso y solidario que se genera, abre la posibilidad a que cada día más familias puedan acceder a la casa propia. Además, las familias que hoy firmaron la escritura de su hogar quedan amparadas por un marco legal que garantiza sus derechos sobre la vivienda que habitan.

SISTEMA SOLIDARIO

Riboyra analizó que en este tipo de actos se entregan las escrituras de quienes cumplieron con el pago, y permiten darles solución a más familias pampeanas.

La funcionaria destacó “el esfuerzo económico” de las familias, que seguramente “tuvieron que dejar de lado otro gusto, sacrificar algunas cuestiones, pero como todo en la vida con sacrificio, se logra lo importante, y hoy estas familias dejaron de ser adjudicatarias y pasaron a ser propietarias de su propia vivienda”. Además, enfatizó el rol “de un Estado presente que los acompañó durante muchísimos años y vamos a seguir estando al lado”.

«Es un acto muy importante, significa el fin de un ciclo, quizás uno crucial en las vidas de las familias, ser finalmente los propietarios del hogar que habitaron durante tantos años, y que implicó tanto sacrificio y también sueños cumplidos. Nos quedó pendiente hacer la entrega de la documentación a una familia de La Adela, que no pudo estar presente por la distancia, pero ya lo vamos a hacer», concluyó.



SUEÑO CUMPLIDO

En representación de las familias que firmaron las escritura, habló Marta Verónica Lonegro, quien emocionada comentó: “la verdad es que no lo puedo creer, me tienen que pellizcar, porque tan ansiado momento, la verdad que parecía que no llegaba nunca”.

“Pero bueno, muchos años de haber habitado con mis hijos y mi familia, así que fue un momento muy esperado. Reencontrarme con las y los vecinos acá, te pone a recordar un poco desde cuando empezamos, como poco a poco fuimos creciendo y también cuidando, haciendo arreglos, modificando la vivienda como para poder estar mejor, parece que fue ayer», dijo Lonegro.

“Recién acabo de agradecer a las chicas del IPAV por el acompañamiento, porque hemos pasado por muchas situaciones de pago de cuotas, estando en General Acha en pandemia por ejemplo que no te llegaba el recibo para pagar y bueno todas esas cuestiones para terminar de abonar las cuotas”, recordó.

“Gracias a las chicas siempre acompañándonos para poder estar al día y eso no es menor, tener a alguien que te sostenga y me pareció importante esto que dijo la directora, de que gracias a lo que uno abona y paga, también se puede darle continuidad a otras viviendas», concluyó.