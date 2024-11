Milei confirmó distanciamiento con Villarruel: «Está más cerca de la casta que de nosotros»

Javier Milei confirmó la ruptura con su vicepresidenta Victoria Villarruel y dijo que forma parte de la «casta».

«Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete», sostu dijo en una entrevista con LN+.

«Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta».

«Tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles», dijo.

Por primera vez Milei cuestionó a su vice de forma directa, luego de haber mostrado sólo matices en algunas cuestiones como el homenaje que hizo Villarruel a Isabel Perón.