Sappa entregó reconocimientos en Acha: «El individualismo no es bueno en el ámbito laboral», dijo

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, reconoció en General Acha a cinco funcionarios y empleados/as que cumplieron 30 años de servicio en el Poder Judicial, en el ámbito de la Tercera Circunscripción.

El ministro le entregó un reloj a cada uno de ellos: José Oscar Domínguez (prosecretario, Oficina Judicial), Carlos Aníbal Giménez (responsable de la Oficina de Servicios Generales) y Mónica Mabel Grilli (Juzgado de Paz de General Acha). A Silvia Graciela Medina (Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería) y Andrea Liliana Cabrera (Oficina Judicial), que no pudieron asistir, se les hará llegar el presente.

La ceremonia se desarrolló en el edificio de la Unidad Regional III y contó con la presencia de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes.

Sappa afirmó que «este reconocimiento no es a un acumulamiento de años, sino que es la valoración de todo un trayecto en la vida de ustedes. Además quizá estas ceremonias no se repitan mucho más en el tiempo, porque las nuevas generaciones no buscan permanecer demasiado tiempo en un lugar».

«En todo ese proceso tuvieron que amoldarse a los cambios que hubo en la sociedad. Seguramente hubo resistencias; posiblemente en algún momento llegaron a pensar, cuando aparecieron las computadoras, que ellas no podrían plasmar lo que ustedes pensaban… Y encima todos esos cambios se dieron a mucha velocidad, lo que volvió todo más complejo –destacó–. Fue como si mantuviéramos un mismo motor, pero nos cambiaran el auto y a ruta».

En tal sentido, Sappa señaló que «la tecnología es muy buena porque permite acercamientos a distancia, pero a la vez nos aleja entre nosotros, nos aísla y nos lleva al individualismo. Eso no es bueno en el ámbito laboral».

«La realidad marca que esa situación no pasa solo en el Poder Judicial, sino todos los ámbitos –concluyó–. Hoy uno se pone impaciente hasta cuando tiene que esperar un par de minutos para cargar combustible en una estación de servicio. Por eso, lo que necesitamos es adaptarnos a los cambios, pero sin perder la esencia, sin dejar de saludarnos cuando llegamos a un lugar o a una oficina, y sin dejar de preguntarnos cómo estamos».​