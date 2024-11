Torneo Nacional de Fútbol Playa Sub 15: La Pampa debutó con una histórica goleada

En las instalaciones del Albergue “Natalio Masseroni” de La Pampa en Pehuen- Có, comenzó el Torneo Nacional de Selecciones de Liga de Fútbol Plata Sub-15, donde participan equipos de la Liga Cultural de Fútbol de La Pampa; la Liga Lobense de Fútbol de Lobos de Buenos Aires; la Liga del Sur de Bahía Blanca; la Liga de Fútbol del Valle de Chubut de Madrid; la Liga Formoseña de Fútbol; la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego; la Liga Calingastina de Fútbol de San Juan y la Liga Lujanense de Fútbol de Luján, Provincia de Buenos Aires.

En el acto de apertura estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa, Ceferino Almudevar; el intendente de la localidad de Punta Alta, Rodrigo Aristimuño; el profesor Diego González, encargado del Fútbol Playa del Consejo Federal de Fútbol; Miriam Riad, secretaria de Cultura y Deporte de Pehuencó; Matías Ramírez, director de Deportes; Vicente Labegorra, director de Turismo Social; Fernando García, director de Turismo de Pehuencó y Amado Retamozo, delegado de zona norte de Deportes de La Pampa.

«RINCONCITO PAMPEANO EN BUENOS AIRES»

El subsecretario de Deportes, Ceferino Almudevar, agradeció a los participantes por estar presentes “en este rinconcito pampeano en la provincia de Buenos Aires”.

“Yo voy a empezar agradeciendo porque que esto se haga realidad tiene que ver con el esfuerzo de un amigo, Diego González, que es el referente del fútbol de playa del Consejo Federal de AFA y cuando me hizo la propuesta federal de poder hacer la actividad acá, no lo dudamos un instante y quisimos hacerlo en Pehuen Có que nosotros orgullosamente queremos mostrar nuestro lugar, nuestro campamento, como le llamamos, y poder brindarle las condiciones, las mejores condiciones a lo más importante que tiene este evento que son los futbolistas”, destacó.

“Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás me decían que los deportes de playa es lo que se viene, con el correr del tiempo me di cuenta que es verdad, los deportes en arena son las nuevas actividades que se vienen y hoy estamos disfrutando de este torneo de fútbol playa aquí en Pehuen Có”, transmitió.

COMPETENCIA

El Torneo organizado por el Departamento de Fútbol del Consejo, junto a la Liga Cultural de la provincia de La Pampa, sede Pehuen Có, que están participando ocho selecciones y es transmitido en vivo a través del canal de youtube de la AFA.

Los resultados de la jornada de apertura: La Pampa (Selección de la Liga Cultural de Fútbol) logró un resultado histórico venciendo 16 – 0 a la Selección de Liga Coronel Dorrego, en el primer encuentro. Luego, la selección de Liga de Lobos ganó 6 – 4 al Selectivo de la Liga del Sur (Bahía Blanca). En el tercer turno, a Liga del Valle (Chubut) goleó 7 – 2 al equipo formoseño (Liga de Formosa) y, por último, San Juan (Liga de Calingantina) venció 5 a 4 a Luján (Liga de Lujan).

El selectivo pampeano de la Liga Cultural de Fútbol es conducido por el entrenador, Nazir Leones y el preparador físico, Ezequiel Viano; el equipo está conformado por Federico Villarroel, Bautista Miranda, Ivo Olivera, Erik Ordoñez, Martin Platner, Martín Ordoñez, Tobías Torne y Andrés García.

PROGRAMACIÓN SABATINA

Continuará hoy la competencia deportiva con el conjunto pampeano, enfrentando a las 9.15 al selectivo de la Liga Del Valle. En el segundo turno, la selección La Liga Del Sur se chocará al conjunto de Liga de Calingantina a las 10.15 hs. Más tarde, el selectivo de Formosa jugará frente al selectivo de la Liga de General Dorrego a las 11.15 hs. Por último, a las 14 hs, la selección de la Liga de Lujan jugará frente a Liga Lobense completando la fecha 2.

Luego a partir de las 15 horas iniciará tercera fecha, Liga Dorreguense vs. Liga Del Valle (Chubut). A las 16 horas Liga Cultural vs. Liga Formoseña. En el tercer turno, Liga Lujense vs. Liga del Sur a las 17 hs y Liga Calingastina vs. Liga Lobense a las 18 hs.