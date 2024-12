Muerte de piloto castense en Arata: La justicia confirmó “muerte súbita”

El fiscal Guillermo Komarofky detalló que el piloto castense Fabio Daniel Rinaldi (57 años) sufrió una “muerte súbita probable por arritmia cardíaca”. El informe del funcionario judicial se basa en el informe de la autopsia realizada por el médico Gustavo Ferreira. El deceso del mecánico castense se produjo el sábado cuando se descompuso –inicialmente- durante el desarrollo de una prueba de la categoría 250 c.c Master, y posteriormente falleció en el Hospital “Arístides Granda” de la localidad norteña.

“Se descarta cualquier hecho ilícito o intervención de terceras personas”, declaró el fiscal piquense al sitio Infopico.

El funcionario judicial precisó que recolectó testimonios de testigos, videos de la carrera y la autopsia para esclarecer lo sucedido.

Los registros muestran que Rinaldi se descompensó en una curva, momento en el cual recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado en ambulancia al hospital de Arata, donde se constató su fallecimiento.

Komarofky detalló que ordenó la autopsia debido a que los médicos del hospital no pudieron certificar la causa de muerte. “Con los elementos de prueba que se juntaron, se determinó que no había intervención de terceros. No hay delito”, afirmó.