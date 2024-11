Robó un auto, manejaba alcoholizado y se estrelló contra una casa en Santa Rosa

Un automóvil, conducido por un adolescente de 17 años en aparente estado de ebriedad, se estrelló contra una vivienda. El siniestro ocurrió en el sector norte de la ciudad de Santa Rosa. El vehículo habría sido robado y la Policía inició una causa por hurto.

Un Fiat Duna chocó contra una casa en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Salta, en el barrio Tomás Mason Norte de la capital pampeana, y su conductor tuvo que ser atendido por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), publicó el diario La Arena.

El conductor fue atendido por personal sanitario en una ambulancia, y luego lo trasladaron. El hecho ocurrió este domingo pasadas las 11.30 horas.

Los vecinos de la zona escucharon un ruido muy fuerte y extraño, por lo que salieron a la vereda a ver qué había sucedido y se encontraron con el auto incrustado contra una vivienda que está justo en la esquina de Malvinas Argentinas y Salta. El Duna chocó contra el sector de la casa que da sobre calle Malvinas Argentinas.

TESTIMONIOS

La policía adelantó que el conductor habría perdido el control del rodado. La propietaria de la vivienda damnificada expresó que, para ella, el conductor «era menor de edad».

«Estaba perdido, drogado», aseguró la mujer, visiblemente enojada por lo ocurrido. «El conductor dobla a toda velocidad y choca la casa. Quedó ahí. La policía se lo llevó al hospital y eso es lo único que sabemos. Hay que hacer una denuncia, pero no sabemos más nada, quién se hace cargo, no se sabe nada. Mi papá estaba sentado en la cama donde justamente el chico agarró todo con el auto, pero gracias a Dios no se golpeó ni se hizo nada», describió la hija de la mujer.

El vehículo quedó con severos daños en su parte frontal y la pared de tipo durlock de la vivienda donde impactó quedó totalmente destruida.

El automóvil fue movido, ya que había quedado cruzado sobre la vereda, y posteriormente remolcado por una grúa. Efectivos policiales tomaron fotografías y realizaron las pericias correspondientes en el lugar.

FUENTES POLICIALES

Las versiones de las vecinas fueron corroboradas por las fuerzas de seguridad. Según indicaron fuentes policiales, el conductor, de 17 años, transitaba por Malvinas Argentinas en sentido oeste-este. Luego, continuó por Santa y al llegar a la altura del 1.300 impactó contra un cantero, para luego colisionar contra el frente de la vivienda.

Al lugar acudió una ambulancia del SEM que lo trasladó «por el estado aparente de intoxiación (alcoholizado). No se le hizo el test de alcoholemia debido a que no presentó la licencia de conducir».

Las fuentes policiales revelaron que en el lugar también se presentó el propietario del auto, un hombre de unos 32 años. «Lo había dejado estacionado con la llave puesta en Pico y 9 de Julio», señalaron y confirmaron que efectivos de la Seccional Segunda iniciaron una causa por «hurto».