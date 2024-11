Santa Isabel: Mujeres agredieron a rebencazos y amenazaron con un cuchillo a un hombre

La causa es investigada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por intento de robo, privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas, lesiones leves y violación de domicilio. Hay dos mujeres detenidas.

En la noche del 23 de noviembre, aproximadamente a las 23.30 horas, un jubilado de 67 años, denunció en la Comisaría Departamental Santa Isabel, que fue víctima de un violento intento de robo en su domicilio.

Según relató, dos mujeres ingresaron sin autorización a su vivienda exigiéndole dinero. A pesar de los reiterados pedidos del dueño de casa para que abandonaran el lugar, las mujeres se tornaron agresivas al no encontrar dinero en una de las habitaciones, donde revolvieron todo.

“Intenté escaparme, pero por mi edad y mis condiciones, Nunca pude zafar, (…) me sujetaba y no me dejaba llegar a la puerta y (…) me decía que no me iba a dejar salir de mi casa, hasta que le entregue dinero”, manifestó el hombre ante efectivos policiales.

REBENQUE

Las mujeres – según la denuncia – utilizaron un rebenque para golpearlo. Una lo sujetaba y la otra le pegaba, hasta le tapaban la boca con un trapo para que los vecinos no escucharan los gritos.

Buscaban dinero y, pese a la negativa del jubilado que insistía que no tenía nada, fue amenazado con un cuchillo.

Al día siguiente, por dolores en su cuerpo, el hombre fue al Hospital local, donde la médica de guardia constató múltiples lesiones: hematomas en el tórax, brazos, rostro, cabeza y espalda, además de un edema facial y escoriaciones en varias partes del cuerpo.

Las agresoras fueron detenidas bajo cargos de Tentativa de Robo Calificado, Privación Ilegítima de la Libertad, Amenazas Simples, Lesiones Leves, y Violación de Domicilio.

La investigación preliminar estuvo a cargo del Oficial Principal Nicolás Fernández y del jefe de la Departamental Santa Isabel, Omar Sabaidini. Las detenidas – dos mujeres mayores de edad y oriundas de Santa Isabel – permanecerán a disposición de la justicia mientras se llevan adelante las actuaciones judiciales correspondientes. Fueron trasladadas a Santa Rosa.

MORDEDURA

Una de las mujeres detenidas, había mordido a una joven, horas antes de atacar al adulto mayor.

Fue un ataque en plena vía pública. “Una de las mujeres involucradas, agredió en la tarde del sábado a una joven, provocándole lesiones: rasguños en ambos ojos y ambos pechos, sangrado en la boca, mas mordeduras en parte posterior del cuello” manifestaron fuentes judiciales.

Interviene el fiscal Enzo Rangone de la IV Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal.