La AFA anunció a Diego Placente como el nuevo DT de la Selección Sub-20

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció a Diego Placente como el nuevo director técnico de la Selección argentina Sub-20 tras la renuncia de Javier Mascherano, quien continuará su carrera en Inter Miami.

«Diego Placente es el elegido para hacerse cargo del seleccionado juvenil que participará del próximo sudamericano de la categoría en enero. ¡Éxitos, Diego!», detalló la cuenta oficial de la Selección Nacional.

El ex futbolista trabaja para las formativas desde 2017 y además de tener la Sub-20, también continuará desempeñándose en las categorías Sub 15 y Sub 17.

Su primer desafío será de forma inmediata, ya que tendrá que afrontar el Sudamericano Sub 20 que se realizará del 23 de enero al 16 de febrero en Venezuela.

En este certamen tendrá a la “Albiceleste” en la fase de grupos compitiendo con Perú, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Fase Final que repartirá los cuatro lugares boletos disponibles para el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.

Posteriormente, Placente participará en el Sudamericano Sub 17 pautado para abril del próximo año en Colombia, para definir a los clasificados al Mundial de Qatar.

Mascherano fue presentado en Inter Miami y dirigirá a Messi

Inter Miami anunció al argentino Javier Mascherano como nuevo entrenador del equipo y se convirtió en el sucesor de su compatriota Gerardo “Tata” Martino.

El “Jefecito” dirigirá a Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros.

“Bienvenido, Jefe. ¡El argentino y leyenda del FC Barcelona, ​​Javier Mascherano ha sido nombrado nuestro nuevo entrenador! Bienvenidos al sueño de Miami”, expresó la cuenta oficial de “Las Garzas” en X (ex Twitter).

El argentino tendrá la dura misión de conquistar la Major League Soccer (MLS) por primera vez en la historia del club.