Pampeanas convocadas por la Unión de Rugby del Sur para jugar el Seven en Paraná

Las santarroseñas Gianela Giménez (22) y Maiara López Cejas (21) formarán parte del seleccionado femenino de la Unión de Rugby del Sur que disputará el Seven de la República. Las pampeanas viajan –este sábado 30´- a Bahía Blanca para participar del último entrenamiento junto a las demás jugadoras seleccionadas, y el jueves 5 de diciembre parten con destino a Paraná, donde se desarrollará la competencia.

Ambas jugadoras iniciaron su práctica de rugby en el Club Estudiantes de Santa Rosa, donde actualmente forman parte del plantel de primera división femenino.

Maiara hará su debut en la competencia nacional integrando un seleccionado, mientras que Gianela lleva su segundo año consecutivo formando parte del seleccionado femenino de la Unión de Rugby del Sur.

EL SEVEN

El Seven de la República es la competencia que le pondrá fin al calendario 2024 y se jugará los días 7 y 8 de diciembre en la ciudad de Paraná (Entre Ríos). Este torneo de rugby en la modalidad seven es organizado por la Unión Argentina de Rugby y disputado por los seleccionados femeninos de las uniones regionales del país. Es la versión femenina del tradicional Seven de la República, considerado el torneo de rugby 7 más importante de la Argentina.

El torneo comenzó a disputarse en 2016 como parte del Seven de la República -el cual sólo se había disputado en su modalidad masculina desde 1981-, formando parte del programa general y disputándose en los mismos días e instalaciones.

A partir de 2019 el torneo comenzó a disputarse por separado del torneo principal, el cual pasó a ser denominado como el Seven de la República Masculino