Diputado aprobó por mayoría el Presupuesto 2025 y la Ley Impositiva

Con un desempate establecido por el “voto doble” de la presidencia de la Cámara de Diputados de La Pampa, se sancionó la Ley de Presupuesto 2025 del gobierno provincial, establecido en $ 1.990.961.740.968. La votación inicialmente terminó igualada en 15 votos, entre los afirmativos del oficialismo y los negativos de los bloques opositores. Lo ocurrió con la Ley Impositiva 2025, que se sancionó con el desempate de la presidencia de la Legislatura pampeana.

El diputado provincial Daniel Lovera (FreJuPa) expuso los fundamentos de la iniciativa, cuyo texto señala que «el cambio, en las políticas macroeconómicas derivó en la priorización de los gastos en la satisfacción de las funciones básicas del Estado, las cuales pudieron ser financiadas a costa de restringir los demás objetivos de políticas públicas y aun así transitaron meses muy complejos desde el punto de vista financiero”.

“Un proceso de restricción en la capacidad de compra de los recursos de origen nacional, recibidos en forma automática conforme a los regímenes de distribución vigentes, sumado a la restricción cuasi total en las transferencias no automáticas, conformaron una combinación muy peligrosa para la sustentabilidad del Estado”, expresó.

“Hacia el año fiscal 2025, se proyecta ir recuperando cierta capacidad de intervención en la economía, a medida que se van terminando proyectos de obras públicas iniciados en años anteriores o recuperados del abandono al que fueron sometidos por el Estado Nacional. Las expectativas son, lógicamente, mucho más acotadas que en años anteriores. En este sentido, seguirán apoyando a la producción el FoGAPam, el Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano, la Ley de lncentivos Fiscales y la agencia I-Comex, el Banco de La Pampa, SEM, Empatel Sapem, a la vez que va tomando forma el cambio en la matriz/energética provincial, enfocada hacia las energías renovables», detalló.

El legislador piquense dijo que «el objetivo es mantener el equilibrio fiscal sin endeudamiento, que es lo que siempre preservaron las sucesivas administraciones provinciales en los últimos 40 años, aún en momentos como el actual donde la caída de la actividad genera caída en la recaudación y donde se debe padecer los retaceos de fondos por parte de Nación». Y agregó: «se contempla a los recursos humanos que son fundamentales para desarrollar las tareas del Estado priorizándose recursos para educación, salud y policía”.

“El presupuesto –continuó- garantiza el acceso de los pampeanos a los servicios esenciales, porque eso es lo que entendemos como Estado presente, para vivir, crecer y desarrollarse en la provincia, aun en este momento de crisis que vive la Argentina».

VOTO NEGATIVO

El diputado Hipólito Altolaguirre adelantó el voto negativo del bloque de legisladores radicales, marcando que su desacuerdo porque «en el presupuesto 2025 lo destinado a producción es el 0,9% del total, mientras que en el 2023 había sido del 1,75%; en educación el de este año representa el 23,9% y el año pasado representaba el 24,42% y en vialidad, el de 2025 representa el 3,91% mientras que en el 24 había sido del 4,76%».

También dijo que «si los recursos nacionales llegados a La Pampa en 2023 fueron el 53,57% y para el año que viene el proyecto del gobierno nacional prevé 58,59% no se entiende como el presupuesto provincial achica los porcentajes en las distintas áreas» e hizo mención al reclamo de los empleados provinciales por el «achicamiento de la pirámide salarial».

También la diputada Laura Trapaglia anunció que el bloque PRO-Mid votó en contra, porque «el proyecto tiene demasiadas inconsistencias, las partidas de personal no representan la realidad, hay una marcada escaza asignación al ministerio de la producción y hoy el banco está trasladando a sus clientes el aumento de la tasa de ingresos brutos».

Y fue el diputado Maximiliano Aliaga el que aseguró que el bloque Comunidad Organizada también votó en contra del proyecto de presupuesto. «Habitualmente los presupuestos de La Pampa eran de mil millones de dólares, a veces un poquito más, otras veces un poquito menos, pero el año que viene el presupuesto será de mil ochocientos millones de dólares, el más alto de la historia, pese a lo «malo» que es Milei. Lo que da pena es cómo lo han distribuido», justificó.

ALONSO: «LOS RECURSOS SON FINITOS”

La diputada María Luz Alonso reforzó conceptualmente los argumentos por los cuales se debía votar a favor del presupuesto señalando que «en las dieciséis sesiones anteriores, esta Cámara aprobó 22 resoluciones solicitándole al Poder Ejecutivo Provincial distintas obras públicas en nuestro territorio, todas necesarias, 14 fueron autoría de la oposición y 8 proyectos fueron de este bloque. Mantenimiento de rutas, señalización, iluminación, escuelas, hospitales…pero hemos escuchado acá que la provincia de La Pampa debería bajar impuestos”.

“Entonces ¿realmente creemos que sería inocuo bajar aún más los ingresos de nuestra provincia, que con la estrechez financiera que estamos teniendo es viable bajar recursos tributarios? Ahora bien, los impuestos son procíclicos: la recaudación aumenta cuando aumenta la actividad. Y según el indicador que mide la actividad, llamado EMAE (estimador mensual de actividad económica) para el segundo trimestre del 2024 cayó en términos interanuales 1.35% y en relación con el trimestre imperial anterior cayó 1.64%. Y particularmente en La Pampa, las ventas en los supermercados, donde se compran los alimentos, en el segundo trimestre del 2024 cayeron un 8.3%, si lo comparamos con igual periodo del año anterior. Y en el primer semestre cayeron un 11.03%. Claramente la actividad está cayendo”, agregó.

«Si nos ponemos a revisar los números –continuó- en términos reales, ha habido una caída de la coparticipación nacional con pisos de hasta el 26% en marzo. En octubre cayó el 12%. La provincia de La Pampa se financia fundamentalmente a través de los ingresos brutos. El peso en el 2024, enero-octubre, de los ingresos brutos, 82.47, ha habido un amesetamiento y la inflación está claramente por encima de la recaudación por ingresos brutos”.

“Entonces, nos cae la coparticipación en términos reales, nos cae la recaudación provincial en términos reales, tenemos un incumplimiento del 95% en términos reales de las transferencias no automáticas avaladas por leyes y convenios, por parte del gobierno nacional, ¿Cómo financiamos los proyectos? ¿nos endeudamos? ¿Aumentamos impuestos? ¿Recortamos? ¿En seguridad? ¿En educación? ¿En salud? ¿En producción?”, agregó.

«Los recursos tienen una cualidad, son finitos y hoy estamos ante una situación más que fina de recursos”, resaltó.

«Este presupuesto tiene afectación específica que es transferencias a los municipios, viviendas, escuelas, hospitales, rutas. Pero también los invito a decirles a la sociedad pampeana, que es nuestra única jefa, sin demagogia, que no vamos a poder cumplir con esos proyectos, la rotonda entre la ruta 105 y la entrada a Victorica o ilumiar y señalizar el cruce entre las rutas 152 y 143 por nombrar algunas…hasta que no nos paguen lo que nos deben, no las vamos a poder hacer», detalló.

«Por eso los invito a que reclamemos en conjunto la deuda que tiene Nación con nuestra gente con nuestra provincia, con el pueblo pampeano», dijo Alonso.

Después que el diputado Aguilar dijera que «nuestros intendentes nada tienen que ver con el gobierno nacional, luchan con lo que tienen y debe ser respetados» y el diputado Javier Torroba que no entendía por qué habría que capitalizar el Banco de La Pampa, preguntándose si sería porque se hizo cargo del aumento de la alícuota por ingresos brutos, fue el turno del diputado Espartaco Marin.

El legislador, cerrando la lista de oradores (al menos eso era lo acordado, pero reclamaron la palabra y se las concedió el presidente, los diputados Altolaguirre y Trapaglia para responderle), en nombre del bloque mayoritario, dijo: «el arreglo de la macroeconomía no se corresponde con lo que viven los pampeanos. Acá desde que somos provincia no tenemos déficit fiscal, ahora acá no dejamos de pasar coparticipación a los municipios, ni cortamos la obra pública, ni vendemos terrenos ni edificios públicos, no despedimos empleados, ni impulsamos moratorias o blanqueos», se diferenció del gobierno nacional.

Y agregó «el Estado tiene que intervenir en la economía porque para nosotros no es mala palabra». Y advirtió «el otro día la fundación Libertad computó el presupuesto de esta Cámara de Diputados y lo dividió por la cantidad de legisladores para decir que cada uno de nosotros cobramos 280 millones de pesos. Es como si tomáramos el presupuesto nacional y dijéramos que ese es el sueldo del presidente. Hay que estar atentos, tener miradas sesgadas es denostar a la democracia.