UNLPam: Docente investigador de la Facultad de Ingeniería distinguido en Congreso Internacional

El docente de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Masante, presentó el trabajo titulado «Adaptive Sliding Mode Control with a PID Surface to Control a Nanopositioning System Actuated by Piezoelectric» en el VII Congreso Bienal IEEE ARGENCON, que se realizó –entre los días 18 y 20 de setiembre- en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

Además, el docente participó en el III Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial (CIMCIA), organizado de manera virtual -del 6 al 8 de noviembre- por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En este evento, presentó el trabajo «Algoritmo de control robusto para comandar un sistema dual de posicionamiento con etapa fina accionada por piezoeléctrico», con el cual obtuvo la distinción de trabajo destacado en el segundo lugar.

TESIS

Ambos aportes forman parte de la tesis de Doctorado de Alejandro Masante, desarrollada en el grupo de Mecatrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería.