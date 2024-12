Asaltaron a punta de pistola a Cristian Sancho, Celeste Muriega, Nicolás Riera, Gladys Florimonte y Lali González

El elenco de “No te vistas para cenar”, conformado por Cristian Sancho, Celeste Muriega, Nicolás Riera, Gladys Florimonte y Lali González, sufrió un violento robo a punta de pistola, mientras ensayaban.

Los asaltantes apuntaron contra Riera y amenazaron de muerte. Los productores del espectáculo realizaron la denuncia y, según supo Noticias Argentinas, personal de la Comisaría Vecinal 14 B fue desplazado -ayer a la tarde- al Centro Cultural de Teatro “Alquimia” ubicado en el barrio de Palermo.

«Al arribar, los efectivos se entrevistaron con las víctimas, quienes refirieron que momentos antes habían ingresado al lugar dos sujetos armados que les sustrajeron celulares, relojes, anillos y dinero», afirmó el parte policial.

«Asimismo, antes de retirarse del lugar, los delincuentes obligaron a Sancho a enviarle un saludo a ‘los pibes de La Matanza’ mientras lo filmaban. Se le dio intervención a la División Investigaciones Comunales (DIC) 14″, concluyeron.

Por su parte, Gladys Florimonti contó: “Estábamos ensayando y nos agarró de sorpresa. Entraron dos individuos, uno con el revolver y dijeron ‘Dame todo lo que tengas‘ -de manera reiterativa. Nos pusimos pálidos”.

Asimismo, la intérprete reveló que el malviviente enfatizó: «Dame todo porque sino, me llevo uno» y agregó que la puerta del espacio cultural «estaba cerrada». En este sentido, Sancho remarcó: «La puerta fue violentada, pero sin golpes fuertes, la abrieron fácilmente, subieron y nos encontramos con una pistola que nos apuntaba de entrada».

Florimonti relató a su vez: «Estábamos en shock porque le tuvimos que dar (…) yo no tengo nada, teléfono no tengo, los dos me los llevaron y me sacó los anillos», en esta línea la actriz mostró como el ladrón le quitó sus sortijas.

Sancho afirmó que le solicitaron material audiovisual: «No sé si fue a modo de distracción porque nos pidieron un video para los chicos de La Matanza. Imaginate que te apunten con una pistola te digan ‘mandenlé un saludo a los chicos de La Matanza’ y ‘más fuerte'».

«Obviamente sabemos que no va a La Matanza porque es una manera de distraer, de apuntar para otro lado. Nos pareció todo muy violento porque ver a gente muy querida apuntada y en una situación que no sabés para dónde va a disparar, es muy difícil», reflexionó el artista.

Además, Gladys Florimonti señaló que «estaba la directora, Lía Jelín, que tiene 90 años. ‘Acostate, acostate’, le dijo -el ladrón a Jelín-«.

Muriega, además detalló: «No nos pegaron, pero nos robaron la mayoría de las cosas, el teléfono, la documentación, las tarjetas de crédito, etc. Hacemos la denuncia correspondiente con la ilusión de que eso aparezca, aunque hoy en día hay que decir ‘menos mal que no nos pasó nada'».

Los tres intérpretes negaron que los delincuentes tuvieran la cara tapada. De esta manera, Celeste muriega desarrolló: «Primero apareció uno con el arma y después el otro. Entraron escondidos, nos nos dimos cuenta que estaban. Hasta que una de las directoras vio a una sombra, fue a ver y -el malviviente- le dijo ‘soy el sobrino de la dueña'».