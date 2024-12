Alpa: «En las universidades públicas no existen estudiantes extranjeros no residentes»

El rector de la UNLPam y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Daniel Alpa, aseguró que estudiantes extranjeros no residentes “no existen en el sistema” universitario nacional. Alpa planteó que el anunció del gobierno nacional se debe “debatir” porque en 2022 había más de 79 mil estudiantes residentes en todo el país, cuyas familias envían remesas de dinero y generan consumos en el país; pero además cualquier ranking de universidades, uno de los indicadores que más impacta es cuántos estudiantes extranjeros tiene la casa de estudios.

Las declaraciones del rector del UNLPam fueron después que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciará que se pretende «cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes» para obtener otra «fuente de financiamiento» para las universidades públicas.

«Tomando el anuncio tal cual fue realizado, hay que decir que extranjeros no residentes no existen en el sistema. Se ha mezclado el tema, no es lo mismo alguien que se quiera tratar en un hospital público de día y volverse, que puede ser justamente no residente y que pase a esta cuestión particular, a hacer una carrera de grado o pregrado que son de tres a cinco o seis años en Argentina, con lo cual si, necesitas un documento para ser residente. Con lo cual el número que indican se podría financiar va a dar cero», expresó Alpa en el programa que conduce María O’Donnell en Urbana Play.

El ex secretario de Politicas Universitarias también aclaró que los estudiantes extranjeros presentes en el sistema universitario nacional son aquellos de intercambio a través de programas que implican la pasantía en el extranjero como contraprestación de estudiantes argentinos. «Son estudiantes con visa de estudio» explicó.

Dudó Alpa en cuanto a si el anuncio del gobierno nacional fue correcto o fue realizado para plantear alguna otra cosa. «No existen en las universidades públicas estudiantes extranjeros no residentes», reiteró.

INGRESO DE DINERO Y RANKING

Alpa detalló que el número de estudiantes extranjeros en el sistema «no llega al 4%» del volumen total en las universidades públicas. “En el 2022 y de acuerdo a datos que tenía la Secretaría de Políticas Universitarias eran 79.834″, recordó con exactitud, y dijo que en universidades privadas el porcentaje es mayor «es más del 5%».

Dijo que el fenómeno es propio de universidades que se asientan en los límites territoriales del país y en algunas carreras en particular. Mientas que la procedencia de los estudiantes principalmente son Brasil y Perú.

Alpa propuso discutir el tema e indicó que esos más de 79 mil estudiantes no es que están un tiempo sino que residen y al residir -son estudiantes de clase media alta en sus países-, sus familias envían remesas en moneda extranjera y los consumos de los estudiantes están impactados también por el 21% del IVA.

“Si sacamos la cuenta son ingresos muy importantes que tiene Argentina por remesa producto del tema de estudio y segundo en cualquier ranking de universidades, uno de los indicadores que más impacta es cuántos estudiantes extranjeros tiene una determinada universidad.