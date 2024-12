En Santa Rosa, denuncian cobros indebidos y aprietes de Aadi Capif

Denuncian que la Asociación Argentina de Intérpretes y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Aadi Capif) sigue cobrando por pasar música en los eventos privados, a pesar de que el Gobierno nacional decretó en agosto que ya no se le deberá pagar, a partir del decreto 765/2024.

Patricia Cesaro, una organizadora de eventos de de Santa Rosa, dijo a cronistas del diario La Arena que “nos exigen el pago del impuesto que no corresponde, porque hay un decreto a nivel nacional que está muy claro, salió en el boletín oficial. No corresponde que sigan cobrando cuando es un evento privado, ya sea una bajada, un cumpleaños de 15, una boda”, explicó.

Y agregó que “empiezan a mandar audios tanto a los salones como a los dueños de forma intimidatoria diciendo que si no pagan van a tener una carta documento, empiezan a asustar a la gente y la gente termina pagando, esa es la realidad”.

Asimismo, Cesaro dijo que “no es poca plata, pero cuando vos les preguntás cuánto es, te dicen un monto y después ante el primer pedido que hacen de no pagar, van bajando ese monto inicial. No tienen una forma concreta de decirte, mirá esto se paga tanto por persona, o tanto por tarjeta. Es algo arbitrario que no sé de dónde sacan los valores”.

“Y te dicen que si no pagás, te van a cobrar una multa de 35.000 pesos por persona, o sea se ha hecho toda una movida con los colegios también que han presentado algunos recursos, con los dueños de los salones. Yo personalmente fui a Defensa del Consumidor y me dijeron que no corresponde desde ningún punto de vista”, aseguró.

Exigen.

No obstante, Cesaro señaló que ante la amenaza de multas, “a veces los salones te exigen que lo pagues, o no te dan la llave para que vos hagas el evento, porque no quieren tener problema ellos. El tema es que si mandan cartas documento, o la presión que ellos hacen en forma escrita, va a quedar ahí en la nada, porque no tienen ningún tipo de respaldo. Es un decreto nacional y no hay forma de ir contra eso. Distinto es un restaurante, un negocio que pasa música, que tiene un lucro. El que hace un evento privado, no corresponde que pague, en Defensa del Consumidor nos dijeron que ni Sadaic, ni Aadi Capif pueden cobrar. El representante de Sadaic no molesta para nada, no nos ha llamado ni nos ha intimidado, el problema es con Aadi Capif”.

La organizadora de eventos indicó que “el cobrador de Aadi Capif se llama Pablo, yo no lo conozco personalmente, porque todo se habla por WhatsApp. Es más, no tienen una oficina donde poder ir, son meros recaudadores, y no se sabe a dónde va ese dinero”. En el caso de Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), dijo que “el cobrador se llama Daniel, pero también es un misterio dónde encontrarlo. No estoy diciendo nada nuevo, esto pasa hace años. Pero el problema surge ahora porque hay un decreto nacional que no se está cumpliendo en el caso de eventos privados”, aseguró.

“En las bajadas hay muchos padres que se rehúsan a pagar, han hecho algunas presentaciones con abogados porque realmente piden mucha plata. En una bajada pueden ser 500 personas, y a 1.200 o 1.400 pesos por persona que es lo que te están queriendo cobrar solamente de Aadi Capif, es muchísima plata. Y se complica porque los dueños de los salones no quieren tener problemas y el particular no quiere pagar porque no corresponde”, concluyó.