Madres de Castex y Santa Rosa condenadas por las inasistencia de sus hijos al colegio

Dos madres fueron condenadas esta semana por las inasistencias de sus hijas al colegio y deberán realizar trabajos comunitarios durante 15 días. Uno de los casos corresponde a la localidad de Eduardo Castex y el otro en Santa Rosa.

La semana pasada, se dictó otra condena similar a una mujer domiciliada en Santa Rosa, quien deberá realizar 10 días de trabajos comunitarios por las 51 inasistencias injustificadas de su hijo de 14 años en un Colegio de Santa Rosa.

EN CASTEX

En ambos casos, la investigación fue impulsada por la fiscal Natalia Urruti, quien se basó en la contravención prevista en el art. 120 inc. 6 de la Ley 3151, para acusar a las madres por haber abandonado o descuidado el derecho a la educación de sus hijas.

El juez que intervino en los dos casos fue Pablo De Biasi, mientras que en la causa sobre la menor de Castex, la defensa estuvo a cargo de Martín Saravia, defensor general de la provincia.

Esta causa se origina por las faltas injustificadas de una menor a un colegio de Eduardo Castex, que suman 62 en el ciclo lectivo 2023 y 64 en 2024.

Por su parte, la madre de la menor justificó las inasistencias por problemas de salud de la menor y dificultades económicas de la familia. Sin embargo, se demostró en las audiencias que desde el colegio se intentó dar solución a esas cuestiones, pero la niña seguía sin concurrir al colegio.

EN SANTA ROSA

En la otra causa, con la participación del mismo juez y fiscal y la defensa a cargo de la doctora Vanessa Ortiz, se analizó la situación de una menor que no concurrió al colegio secundario del barrio Aeropuerto, en Santa Rosa, durante el año pasado y lo que va del 2024 sin una justificación acreditada. Según la madre, su hija no concurría a clases «porque no quería» y que ella «no la iba a obligar».

En las audiencias de ambos casos se escucharon los testimonios de los directivos de la escuela y de los asesores pedagógicos que intervinieron, luego de las notificaciones de las inasistencias, para que las menores retomaran las clases.

También se presentaron planteos de nulidad por parte de los defensores, os que fueron rechazados al momento de dar la sentencia.

Finalmente, el juez De Biasi condenó a ambas madres a 15 días de trabajo comunitario en una institución de bien público. Además, se determinó brindar una instrucción especial a las condenadas para que cumplan los pasos establecidos y que sus hijas concurran nuevamente al colegio.