La Jueza de Faltas de Castex reveló que «aumentaron mucho» los casos de conflictividad social

La jueza de Faltas de Eduardo Castex, Natalia Vallejos, manifestó preocupación por el crecimiento de los casos de conflictividad social que se atienden en las oficinas ubicadas en el cruce de calle 25 de Mayo y diagonal 9 de Julio de esta localidad. «Antes llegaban uno o dos casos por semana que no estaban referidos a tránsito, y ahora nos llegan uno o dos por día», admitió la entrevistada, y reconoció: «No es un buen índice tener mayor trabajo en los Juzgados de Faltas, porque estás en un marco de aplicar Justicia ante conflictos o irregularidades o ilegalidades».

La funcionaria local realizó las declaraciones durante el desarrollo de la II Jornada de jueces de Faltas de La Pampa, que se desarrollaron el viernes en el Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex.

Los asistentes plantearon e intercambiaron experiencias de las situaciones que se dan de modo regular o excepcional, el abordaje de las soluciones, y también el manejo interno de cada organismo.

En el encuentro estuvo presente el director de Mediación de La Pampa, Juan Pablo Secco, para dictar una capacitación para los asistentes con el objetivo de brindar mayores herramientas y criterios de abordaje de los temas que se tratan ante la Justicia de Faltas, sin afectar la independencia de cada uno en los cargos.

«Unificar criterios».

Vallejos explicó que estos encuentros permiten «establecer criterios y compartir experiencias» porque participan «jueces de faltas que tienen mucha experiencia, otros son más nuevos y algunos estamos a mitad de camino entre ambos».

Planteó que los Juzgados de Faltas «están asociados solamente con el tema tránsito, pero abarcamos y atravesamos muchísimo más, porque tratamos las situaciones diarias entre los vecinos, los ruidos molestos, los animales sueltos e infinitas situaciones donde tenemos que impartir Justicia».

«En La Pampa tenemos puntos equidistantes y realidades muy distantes, pero hay temas comunes como la aplicación Mi Argentina que es tan recurrente diariamente, y en vísperas de fiestas, vacaciones y mucha gente de paso por los pueblos, nos obliga a tener criterios unificados», admitió.

«Lo último que salió -continuó- es el permiso para manejar tu vehículo, pero tenemos que ver como lo aplicamos, porque hoy vas a registrar el auto o la moto 0 Km y no te entregan la chapa patente, y la ley establece que para circular es necesitar contar con la chapa patente. O no te dan la cédula verde y hay gente que no maneja la aplicación Mi Argentina, entonces estamos en un doble problema y que diariamente tenemos que resolver aplicando el sentido común». «Sancionamos el incumplimiento, pero nos manejamos dentro de la ley», agregó.

Conflictividad.

«Tránsito es una de las cuestiones más visibles de los Juzgados de Faltas, pero no es la única, y muchas veces no es la que demanda más trabajo, atención o desgaste, porque las cuestiones vecinales nos interesan muchísimo. Hay cuestiones que no se resuelven con una multa o una sanción, sin que debes abordarla desde el diálogo para alcanzar una solución de fondo», destacó Vallejos.

-¿En este año, cuáles fueron los puntos de mayor tratamiento?

-En el Juzgado de Eduardo Castex aumentaron mucho las problemáticas entre vecinos, que cuando son abordados determinas que son situaciones de arrastre que nunca se sentaron a dialogar, entonces van creciendo en la regularidad y a veces en la violencia, y también la gente conoce más el Juzgado de Faltas para concurrir a hacer una denuncia o lo denuncia en la comisaría. No es un buen índice tener mayor trabajo en los Juzgados de Faltas, porque cuando estás en un marco de aplicar Justicia ante conflictos o irregularidades o ilegalidades, no es un buen índice que aumente.

-¿En qué porcentaje estimativamente se produjo ese aumento?

-No manejo la estadística, porque la trabajo en la feria para presentar (al Concejo Deliberante) el informe anual en marzo. Lo advierto en lo diario, porque a veces nos llegaban uno o dos casos por semana que no estaban referidos a tránsito, y ahora nos llegan uno o dos por día. Es mucho. Por eso digo que no es un buen índice, porque no estamos hablando de una cuestión que no implique conflictos, irregularidades o ilegalidades.

-¿La difícil situación económica pudo agravar la conflictividad social?

-No lo puedo relacionar solo con eso, pero tengo charlas con cercanos. La gente siempre se acerca a charlar del tema puntual que denuncia, pero siempre terminamos charlando de otros temas en general. La gente viene con otra carga emotiva, que a veces te cuentan y otras no. Entiendo que muchas veces el detonante es la citación del Juzgado de Faltas, pero no necesariamente lo social o económico es el único problema, porque hay mucho personal y emocional, que a veces la gente se permite comentarme y eso lo respeto mucho.