El avance de «Quebranto», la serie para adultos que protagonizará Tini Stoessel en Disney+

Tini Stoessel estuvo en México el año pasado grabando los capítulos de una serie que marcará su regreso a la ficción, tras el suceso de «Violetta» y su posterior despegue musical.

«Quebranto» es una serie para adultos, muy diferente al perfil que Tini venía apuntando. Se trata de un drama con llanto, violencia, pasión y mucha interpretación de la cantante, según se pudo ver en las primeras imágenes que salieron a la luz.

Las primeras escenas de la nueva serie dramática protagonizada por Tini Stoessel que llega pronto a Disney+ muestran a Tini con el cabello muy corto y muy metida en un personaje intenso.

Grabada principalmente en México y en algunas locaciones de Argentina, «Quebranto» marca el esperado regreso a la ficción de Tini junto al actor mexicano Martín Barba y al actor chileno Jorge López.

En el programa de Susana Giménez del último domingo, la artista habló de este proyecto y destacó que aún no hay fecha de estreno y que “fue un personaje muy demandante a nivel emocional, todos esos meses estuve envuelta en una emoción de la que me costó salir. Eran 14 horas de rodaje y con un personaje pesado”.

A fines de julio de este año, Tini terminó el rodaje en Buenos Aires y contó cómo se sintió volviendo a la ficción: “Hola, mis amores, hoy es mi último día de rodaje y tengo muchos sentimientos encontrados. Haber vuelto a actuar, me hizo muy bien. Por un lado, al ser un proyecto tan distinto y complejo, fue un desafío gigante en todos los aspectos, emocional, mental y como actriz”.

“Los primeros días de rodaje llegaba con un nudo en la garganta y lloraba sin parar por la historia que estamos contando y de la manera en la que me atravesó. Al mismo tiempo… también sentí como si nunca lo hubiese dejado de hacer, o como si no hubiese pasado tanto tiempo después de Violetta. Me sentí muy cómoda volviendo a estar en un set de filmación, estar con un equipo hermoso, lleno de talento y tan profesionales. Sobre el tema relacionado con mi salud mental, hoy me encuentro muchísimo mejor, respirar otro aire, animarme a hacer algo distinto, estar con la cabeza concentrada en este proyecto, fue una decisión que me hizo bien al alma”, dijo Tini.