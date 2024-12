Fuerte rechazo a despidos y cierres de oficinas del PAMI en La Pampa

Una treintena de integrantes del Centro de Jubilados de Toay se manifestó frente a la oficina del PAMI en Toay, reclamando que se mantenga abierta, y que no se deje sin trabajo al único empleado del lugar, Arnaldo Orozco.

Esta semana se dio el cierre de los Centros de Atención Personalizada (CAP) de Toay y Santa Isabel, por el despido de sus trabajadores. Además fueron despedidos otros dos trabajadores en las sedes de Macachín y General Pico, publicó el diario La Arena.

La protesta comenzó a partir de las 9 frente a la sede del Centro de Jubilados, ubicada en calle Italia 1244, donde hasta ahora también funcionaba la oficina del PAMI. Comenzó con una aplaudida de los jubilados y jubiladas presentes que recibieron al trabajador despedido, y luego movilizaron hacia la Municipalidad, donde fueron recibidos en la puerta por el intendente Ariel Rojas. Muchos de los y las presentes de emocionaron hasta las lágrimas al agradecer la atención de Orozco durante este tiempo.

La presidenta del Centro de Jubilados, Mirta Carrizo, señaló que la oficina de PAMI en Toay es muy importante para los afiliados. “Nos facilitaba las cosas, porque mucho no sabemos hacer las cosas. Cuando había que hacer algún trámite on line, Arnaldo lo hacía, nos llamaba y nos decía que se había solucionado el problema. Aparte de ser un gran trabajador es una gran persona, nos duele muchísimo, estamos nerviosos. Nos levantan esto de la noche a la mañana», dijo.

Único trabajador.

Arnaldo Orozco se desempeñaba como único trabajador del CAP de Toay, que se creó el año pasado. «Si soy despedido, la oficina quedaría cerrada, así está hoy”, dijo. Y añadió que “el lunes a la mañana no podía ingresar al sistema, y al mediodía me notificaron de Recursos Humanos que estaba despedido. Luego llegó la carta documento a mi domicilio”.

Orozco dijo que verá con UPCN, el gremio del que es afiliado, qué acciones tomarán de cara al futuro ante su despido. Y agregó: “Creí que podían tener cierta sensibilidad, que se ve que cada vez se nota menos, en tener una oficina de PAMI abierta acá, que les soluciona los problemas a los afiliados, que son muchos, y tienen muchos gastos en traslados hasta Santa Rosa. No pueden trasladarse en colectivo, la mayoría lo hace en remís, y todos sabemos que es muy costoso ida y vuelta”.

“En este tiempo realicé mi trabajo, lo hice con compromiso y vocación, traté de solucionar los problemas, no solo yo, sino un equipo que trabaja de manera excelente, que me acompañó muchísimo desde la sede de Santa Rosa y otras localidades. Son compañeros que también me han mandado mensajes ante este trago amargo», dijo Arnaldo al ampliar que pese a este difícil momento «todo este apoyo de los jubilados fue un mimo al alma. Al final hicimos un buen trabajo».

Finalmente, dijo que “en PAMI no hay contratados, solamente planta permanente, y el telegrama de despido dice que no hay una justificación, es sin causa”, cerró.

“Gran dolor”.

El intendente de Toay recibió a las y los jubilados que marcharon junto a Orozco hasta la comuna. En ese marco, les dijo que “tenemos un gran dolor por todos los abuelos y abuelas de Toay, porque una vez que habíamos logrado después de mucho tiempo tener un lugar aquí en donde poder realizar cada uno de los muchos trámites que hay que hacer para conseguir una orden, un medicamento, una tarjeta, lo que fuere, lamentablemente nos lo sacan. Voy a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder volver a tener aquí en Toay este servicio”.

“No nos tendría que llamar la atención porque lamentablemente este gobierno nacional hace un año que viene haciendo muchas de estas cosas, tocando sentimientos, sensibilidades, e intereses de la gran mayoría de la población. Ya no nos llama la atención, pero creo que debemos ocuparnos. Hoy son los jubilados, ayer fueron los empleados de distintos organismos, distintas situaciones que de una u otra manera van calando muy profundo en toda la sociedad. A nosotros aquí desde el municipio nos toca administrar lo que podemos con lo que tenemos y gracias a Dios podemos hacerlo en conjunto con el gobierno provincial con quien codo a codo tratamos de preservar lo mucho que se ha hecho en esta provincia”, destacó.

Y agregó: “Creo que no digo nada extraño si en circunstancias como estas tenemos que valorar mucho más el sistema de salud pública que podemos tener en nuestra provincia”.

Al grito de “Arnaldo no se va”, el grupo de jubilados y jubiladas despidió con emoción y agradecimiento por las gestiones realizadas al trabajador despedido del PAMI.

“Significaba un importante logro”.

El Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de Toay presentó un proyecto de repudio y rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de cerrar oficinas de PAMI en las localidades pampeanas de Toay y Santa Isabel.

“En Toay la medida se centra en la decisión lamentable de despedir al único trabajador de la misma, por lo cual la oficina en la práctica se cierra. Este Centro de Atención Personalizada, abierto en el 2023, significaba un importante logro después de muchos años de lucha de las personas jubiladas de nuestra ciudad, que ya no debían trasladarse a Santa Rosa por sus trámites personales”, señalaron.

Y agregaron que “es un retroceso más en sus derechos a vivir con dignidad, que se suma esta semana al recorte en los medicamentos y nos lleva a reafirmar la idea de que para este gobierno las jubiladas y los jubilados son solo una variable de ajuste”.