El Medanito: Toso desmintió a la oposición y alertó que la paralización afectará la economía de las comunas

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso, desestimó que haya “improvisación” del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) en el abordaje del proceso de continuidad de producción en el área petrolera El Medanito y reiteró que el proceso se planificó para que no caigan la producción, los ingresos a la provincia y los municipios y el empleo. “El Poder Ejecutivo Provincial desde el 1º de marzo está trabajando en el tema, lo que muestra la premura y complejidad que amerita. El 10 de mayo convocó a la Cámara de Diputados a sumarse a la Mesa de Trabajo multisectorial, aunque recién en octubre tuvimos respuesta. Quizá haya sido porque el Poder Legislativo estuvo paralizado por falta de quorum, pero ahí perdimos un tiempo muy importante”, detalló.

El funcionario aseguró que “no es cierto” que no haya información sobre el yacimiento y precisó que “ya se realizaron estudios internos y además externos”. Y subrayó que el tema “es importante y debe trabajarse hasta avanzar en una decisión porque el tiempo es limitado”.

¿Cuáles son las conclusiones que quedan de la jornada legislativa del día de la fecha?



En primer lugar, creo que lo interesante es que los legisladores se reunieron, empezaron a debatir y a buscar consensos para una decisión estratégica en materia energética de gran importancia para La Pampa. Es la Cámara de Diputados la que tiene ahora la responsabilidad de sancionar una ley que indique como avanzar de aquí en adelante.

Desde el punto de vista técnico entiendo que son temas complejos que exigen una mirada interdisciplinaria. Lo que hizo la Mesa de Trabajo creada por el Gobernador, fue precisamente reunir información, ordenarla y opinar acerca de las mejores opciones productivas para el área. Fue una manera de trabajar donde se involucraron miradas diferentes (Intendente, Diputados y Diputadas de varios partidos, funcionarios, representantes de Pampetrol SAPEM) para abordar la temática desde varios ángulos. Toda esta información fue remitida a la Cámara de Diputados para su conocimiento y análisis al momento de expedirse.

En definitiva, creo que se entendió que el tema es importante y debe trabajarse hasta avanzar en una decisión porque el tiempo es limitado.



¿Algunos diputados de la oposición cuestionaron la urgencia, argumentando que falta un año y siete meses para que el contrato se termine?

Sí, leí declaraciones que van en ese sentido y entiendo que pueden estar relacionadas, como un primer abordaje que se hace del tema, porque cuando uno lee atentamente el Proyecto de Ley (y sus anexos) se da cuenta de dos cosas muy importantes: la primera es que una licitación pública de estas características no se resuelve en un par de meses, sino que desde el momento en que se sanciona la ley que la autoriza se requieren unos ocho meses de procedimiento (La licitación original de esta área “El Medanito” en el año 1991 se autorizó por Ley 1345 el 17 de octubre de 1991 y la firma del contrato fue el 19 de junio de 1992).

El otro aspecto que surge de los antecedentes enviados a la Cámara de Diputados es que actualmente la producción está en declive y eso impacta en los puestos de trabajo y la recaudación vinculada a regalías e ingresos brutos, razón por la cual sobra decir cuál es la consecuencia del paso del tiempo.



¿Determinados representantes legislativos de la oposición manifestaron que la ley se pretendía sacar a la fuerza entre gallos y medianoche?

De ninguna manera. Este tema forma parte de la agenda energética del Gobierno, fue anunciada el 1° de marzo de este año por el Gobernador en la apertura de sesiones ordinarias, el 10 de mayo de 2024 se dictó el Decreto N° 1286/24 creando la “Mesa de Trabajo para la Elaboración de la Propuesta de Pliego de Condiciones para el Área “El Medanito” y el 15 de mayo de 2024 se invitó a la Cámara de Diputados a designar cuatro miembros para integrar la Mesa de Trabajo (Nota 31 sg/24). Todo ese tiempo, hasta octubre que nombraron representantes, estuvimos trabajando en estudios y análisis internos (y externos) y fue información vital para que la Mesa convocada pudiese hacer su trabajo.

Estos son temas de políticas de Estado, trascienden gobiernos y tal vez no tienen la misma lógica que otros temas de la coyuntura política, eso puedo entenderlo, pero no es correcto (y además es injusto) decir que hay improvisación, apuro o irresponsabilidad de parte del Poder Ejecutivo o los funcionarios que tenemos el tema encomendado. Insisto, forma parte de una agenda pública presentada el 1 de marzo y de una convocatoria a la Cámara para trabajar en el tema que data del 15 de mayo del corriente año.



¿También se dijo que era necesaria la contratación de un estudio previo a la aprobación de la ley porque faltaba información?

No es cierto, ya se realizaron estudios internos y además externos. Se contrató una consultoría a través de Pampetrol SAPEM en la cual se estudió el potencial de varias áreas, entre ellas “El Medanito”. Allí se sistematizó toda la información técnica y geológica (pozos, reservas, producción, etc.) y además se generaron distintos escenarios acerca de cuál es el modelo óptimo de producción.

Por ejemplo, distintas regalías 12%, 15%, 20% y 35%, distintos planes de inversión (más o menos pozos productores o inyectores) cual sería el monto del eventual bono de ingreso, incluso uno de los consultores presento lo resultados a la Mesa de Trabajo y respondió las preguntas que le formulamos, en fin.

Creo que contrariamente a lo que se dice hay muchísimo más información de la que se ha tenido en otros momentos de la historia de la Provincia para la toma de estas decisiones. Me parece que no hay que simplificar la discusión con este tipo de comentarios porque hace parecer que no estamos tomándonos el tema con la seriedad que el mismo requiere y no es así.



¿Y qué pasa con lo que denominan “Data Room”?

El Data Room, como la palabra lo indica, es un “cuarto de datos” pensado para cuando en el marco de una licitación ya abierta, las empresas que adquieren el pliego se reúnen con una consultora que les presenta la información primaria (es decir, sin ningún tipo de valoración o análisis) para que luego puedan formular su oferta.

Entonces nada de lo que pueda surgir del “data room” tiene entidad para modificar el texto de la ley o podría aportar información distinta a la que se tiene como base para el Proyecto de Ley enviado (que vale aclarar, tiene 371 páginas incluyendo los análisis técnicos, económicos de reservas, producción mencionados).

Lo que sí se ha pre acordado en la Mesa de Trabajo (en el sentido de que hubo varias coincidencias al respecto) es que debería contarse con los resultados del data room antes de aprobar el pliego de bases y condiciones, porque para ese documento sí puede el data room aportar información útil, no para la ley que mande al ejecutivo a licitar el área. Son distintas herramientas para distintas etapas.



¿Cómo sigue el tema?

Las sesiones extraordinarias continúan abiertas, entiendo entonces que los legisladores y las legisladoras seguirán estudiando el tema hasta llegar a una decisión que se plasme en una ley que habilite al Poder Ejecutivo a avanzar con el procedimiento de licitación pública.

Es necesario aclarar que el bloque oficialista realizó un sinnúmero de modificaciones al Proyecto de Ley original en virtud de los requerimientos del propio bloque y de la oposición. O sea, hay una base de discusión abierta.

Rescato que haya coincidencias en realizar una licitación pública para la concesión del área por 25 años para darle certeza a los planes de inversión, puestos de trabajo e ingresos públicos. Es un gran avance que se esté discutiendo el tema con esta licitación a largo plazo y no la de una prórroga. La pluralidad de ofertas nos va a proveer mayor transparencia y participación en contextos complejos (me refiero a Vaca Muerta en su mayor auge, a más de 55 áreas convencionales en venta en otras provincias, incertidumbres de precios, etc.)

Finalmente, insisto con la idea de considerar positivo que se esté discutiendo el tema, el Gobernador ya puso a disposición del Poder Legislativo a todo el grupo de trabajo, a que se amplíe la información o a evaluar más modificaciones que ayuden a lograr los consensos.

Por lo demás, la Cámara de Diputados es soberana en las decisiones que se vinculan con su competencia constitucional y responsabilidad institucional.