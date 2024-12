Ziliotto inauguró la Comisaría Séptima y anunció incorporación de policías y licitación de patrulleros

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que la seguridad ciudadana es una de las «prioridades» de su gestión. «En La Pampa el Estado no se retira», afirmó y remarcó no solo la infraestructura, sino «los 50 efectivos que van a depender de esta Seccional». El mandatario adelantó que en marzo próximo, tras culminar su formación, se sumarán 140 suboficiales y 40 oficiales, al tiempo que confirmó que se licitarán más patrulleros y cámaras. El edificio inaugurado demandó una inversión -actualizada a agosto de este año- de $ 2.365.619.627,89.

El gobernador Sergio Ziliotto inauguró la Comisaría Seccional Séptima en el Barrio Reconversión de Santa Rosa. «En La Pampa el Estado no se retira, es parte de la sociedad, de la historia y el futuro. Sin Estado no habría seguridad. A pesar de una fuerte estrechez de las finanzas públicas no abandonamos ni perdemos de vista las prioridades, y la seguridad es una prioridad en cada rincón del territorio», aseguró.

La nueva dependencia policial, ubicada en la intersección de las calles Enriqueta Schmidt y Corona Martínez, tuvo una inversión de más de 2.300 millones de pesos y brindará seguridad a una población de unos 15.000 santarroseños y santarroseñas.

La construcción forma parte de la planificación estratégica del gobierno provincial para garantizar servicios esenciales a las comunidades en expansión. La comisaría permitirá una mayor proximidad de la policía con las y los vecinos, optimizando la prevención, atención de emergencias y abordaje de delitos.

ZILIOTTO: “EN LA PAMPA EL ESTADO NO SE RETIRA”

El gobernador Ziliotto en su discurso, dijo que «es una satisfacción venir a inaugurar esta nueva dependencia de la Policía para dar respuestas en una función indelegable del Estado que es brindar seguridad”.

“La seguridad no es palabra mágica, sino que debe estar apoyada por una decisión política de trabajar por todos y también que haya una inversión pública acorde a semejante responsabilidad», agregó.

«Más en los tiempos en que el Estado provincial ha quedado solo en cuanto a dar respuestas a la sociedad. En La Pampa el Estado no se retira, es parte de la sociedad, de la historia y el futuro. Sin Estado no habría seguridad. Es un desafío en estos tiempos donde se pone a prueba la capacidad de gestionar, y como, a pesar de una fuerte estrechez de las finanzas públicas, no abandonamos y perdemos de vista las prioridades, y la seguridad es una prioridad en cada rincón del territorio», enfatizó.

Destacó la inversión no solo en seguridad en la zona este de la ciudad, sino también otros servicios públicos como educación. “Hemos fortalecido la atención sanitaria e invertido en infraestructura vial», agregó.



RECURSO HUMANO

“Hoy no solo estamos poniendo un dispositivo, sino dando las herramientas. Son 50 los efectivos que van a depender de esta Seccional. Esto no termina ahí, en marzo próximo ya estarán disponibles para salir a la calle 140 suboficiales, y una camada de oficiales, cerca de 40, que seguirán dando respuesta a la seguridad que demanda la sociedad», transmitió Ziliotto.

Tambén anticipó que próximamente se licitarán “vehículos para darle herramientas al personal y seguiremos adelante con la compra de nuevas cámaras para prevenir y resolver el delito”.

“Vuelvo a ratificar el compromiso, hicimos mucho, pero hay muchísimo por hacer. Mientras haya demandas de la sociedad nunca habrá terminado nuestra tarea. Vamos a utilizar nuestras herramientas y nuestra decisión va a seguir en este camino», concluyó.



NUEVO EDIFICIO

La construcción de la Comisaría de Barrio Este forma parte de la política de Seguridad Ciudadana otorgando a la población las garantías en cuanto a la protección de bienes y personas.

Debido al crecimiento urbanístico y poblacional de la ciudad de Santa Rosa, se determinó incrementar la cantidad de infraestructuras que sean acordes a las necesidades de la población, tales como la construcción de edificios educativos, de salud, y en este caso, de seguridad para que vecinos y vecinas tengan asistencia en sus derechos.

El edificio se sitúa en un lugar estratégico de la ciudad que se ajusta a la proximidad de los últimos barrios construidos por el Gobierno provincial y a las viviendas privadas edificadas en esa zona.

De este modo se da una respuesta rápida y presencia policial requerida en menor tiempo como parte de la planificación integral de fortalecimiento de la seguridad, contribuyendo a disuadir hechos delictivos, a mejorar el bienestar de la comunidad en general y a crear un vínculo comunitario entre la policía y los ciudadanos para una mejor calidad de vida.



INVERSIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La inversión es de $ 2.365.619.627,89, monto actualizado al mes de agosto de 2024. El edificio y sus dependencias tienen una superficie de 869 metros cuadrados.

Desde del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se planteó la realización de distintos ingresos para el edificio de la Comisaría Barrio Este, ubicado sobre la calle pavimentada Enriqueta Schmidt, lo que permite una mejor accesibilidad a la totalidad del barrio y favorece el movimiento de la dependencia.