Luis Miguel ganó el premio a la mejor «Gira Latina del Año» en los Billboard Music Awards

El cantante mexicano Luis Miguel y su gira mundial fue galardonado con el premio “Gira Latina del Año” en los prestigiosos Billboard Music Awards. Su último tour musical batió récords de asistencia en todos los países en los que se presentó, incluyendo América Latina y Estados Unidos.

La gira marcó el regreso a los escenarios de “El Sol de México” y el triunfo de este en los países que visitó, consolidando su status como uno de los artistas más exitosos del mundo.

Give it up for your 🔝 Latin Touring Artist Luis Miguel 👏 #BBMAs pic.twitter.com/juegh6XfTD— Billboard Music Awards (@BBMAs) December 13, 2024