Pampa Seguridad Activa: Colorarán 56 cámaras lectoras de patentes en las rutas pampeanas

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la presentación de los avances del programa Pampa Seguridad Activa, a través del cual se incorpora tecnología de vanguardia para garantizar la seguridad de los pampeanos. En el acto se mostró el funcionamiento de las 56 cámaras lectoras de patentes, ubicadas en puntos estratégicos del territorio, que permiten la prevención y resolución de delitos.

Durante la presentación se dieron detalles sobre el funcionamiento de las 56 cámaras lectoras de patentes que forman parte del Programa Pampa Seguridad Activa, que se diseñó en 2020 y hoy, en funcionamiento, representa un avance estratégico en el uso de herramientas tecnológicas para la fiscalización y prevención del delito.

En principio, se proyectó un video con las funcionalidades, características y utilidades del sistema y se realizó una demostración de cómo funciona en tiempo real una de las 56 cámaras de reconocimiento de matrículas.

En el acto además estuvieron presentes los ministros Horacio di Nápoli (Seguridad y Justicia) y Anotniuo Curciarello (Conectividad y Modernización); el subsecretario de Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Narcotráfico, Fernando Funes; el Jefe de Policía, Claudio Cano; funcionarios provinciales y autoridades policiales.



LECTUR ADE PATENTES EN TIEMPO REAL

El Programa Pampa Seguridad Activa, implementado en 2020, es un sistema innovador que comenzó con dispositivos móviles (celulares) que permiten escanear datos de personas y vehículos, y hoy evoluciona con la incorporación de cámaras lectoras de patentes ubicadas en puntos estratégicos de la provincia.

Las cámaras no solo reconocen matrículas de vehículos en tiempo real, sino que también integran esa información a una base de datos centralizada, permitiendo un seguimiento preciso y eficaz para investigaciones policiales.

Actualmente, está finalizando la ejecución de la segunda etapa del programa, que incluye la instalación sostenida de cámaras de reconocimiento de matrículas (ANPR) en puntos estratégicos de la provincia. Estas cámaras, integradas al sistema central, permiten registrar en tiempo real información clave para la prevención de delitos y accidentes, consolidando el concepto de un anillo digital de seguridad que refuerza la protección de las y los pampeanos.

Desde su implementación, Pampa Seguridad Activa ha fiscalizado más de 1.500.000 vehículos y 2.500.000 personas, siendo una herramienta de gran impacto en la seguridad vial y pública, ayudando a la prevención y resolución de delitos.

Este desarrollo, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, continúa posicionando a La Pampa como un referente nacional en innovación tecnológica aplicada a la seguridad.

Este sistema es una muestra de trabajo conjunto, ya que estuvo a cargo de dos desarrolladores pampeanos que, en articulación con diversas áreas del gobierno, lograron crear una herramienta que combina eficiencia, precisión y transparencia.

La incorporación de nuevas cámaras y funcionalidades se completa de manera progresiva, reafirmando el compromiso del Gobierno de La Pampa con la seguridad de toda la ciudadanía.



«UN SISTEMA DE AVANZADA QUE DA RESULTADOS”

El ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli destacó los resultados que el sistema de cámaras está dando para la prevención y resolución de delitos.

«Esta es la segunda fase del desarrollo que son cámaras lectoras de patente que están permanentemente cargando información de todos los vehículos que ingresan y egresan de la provincia. Están ubicadas en lugares estratégicos y son 56 cámara que estamos instalando, pero ya están funcionando dan resultado», explicó y agregó que «con los resultados hemos llegado a dar esclarecimientos, como por ejemplo las estafas telefónicas que han venido a buscar la recaudación acá y hemos chequeado la salida del vehículo de los autores de los hechos y los hemos ido a detener a otras provincias».

Mencionó también que «esto es un sistema integral de avanzada que tiene un plus muy importante que hace a la investigación general que son las alertas. Esto consiste en que si algún investigador de alguna unidad especial está detrás de un vehículo con determinadas características, no solo patente, la característica del vehículo va a quedar agendada: el color, el modelo, etc., que el ciudadano víctima de un hecho nos pueda referenciar a la policía”.

“La alerta temprana permite seguir una patente determinada, se carga en el sistema y el investigador puede ver por dónde está pasando el autor de determinado hecho, se va siguiendo la trazabilidad del delincuente en toda la provincia», agregó.

El funcionario remarcó que las imágenes son la prueba que exige el Poder Judicial para poder condenar a una persona. «Es prueba documental, incuestionable y todo esto redunda en la seguridad de nuestra gente», aseguró.