El jefe de la DGI tiene empresas fantasmas: “Milei puso a controlar a los evasores”, dijo Bensusán

“Milei puso a controlar a los evasores, a una persona con empresas fantasmas en paraísos fiscales”, cuestionó el senador nacional Daniel Bensusán (PJ La Pampa). “Mientras incumple su promesa electoral de eliminar impuestos, el presidente Milei mantiene en su cargo a la máxima autoridad impositiva del país, Andrés Vázquez, quien compró propiedades en Miami, con dinero proveniente de empresas fantasmas”, agregó el legislador pampeano.

“Los productores agropecuarios tienen que pagar retenciones, a la clase media y a las PyMEs no se les eliminó ningún impuesto mientras los amigos de Milei tienen la suya afuera libre de impuestos”, se quejó Bensusán.

“Los impuestos son sólo para los jubilados y los sectores más humildes, personas que soportan todo el peso del ajuste brutal de este gobierno”, agregó.

EMPRESAS FANTASMAS Y EVASIÓN



El periodista Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación una información que deja, una vez más, muy mal parado al discurso “anticasta” del gobierno de los hermanos Milei. Según el artículo, “el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA)”.

El dato surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizó el periodista como parte del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

La semana pasada el CLIP y el ICIJ también acompañaron una denuncia de la periodista Emilia Delfino de ElDiarioAr que dejó expuesto al jefe del bloque de Diputados y presidente de la seccional bonaerense del PRO, Cristian Ritondo, por tener también departamentos en Miami sin declarar. Ritondo es un aliado central del gobierno mileísta.

El titular de la DGI (de 64 años de edad) montó en los últimos años un entramado de sociedades offshore con sede en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Con esa estructura, compró departamentos en Estados Unidos por unos U$S 2 millones, que a su vez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante la AFIP. En la documentación descubierta aparecen las firmas y datos de Vázquez y buena parte de su familia.

Con más de tres décadas de carrera en el área recaudatoria nacional, Vázquez fue nombrado en octubre pasado al frente de la DGI a partir del reordenamiento del organismo por parte del Gobierno, lo que incluyó el cambio de nombre de la AFIP por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Se supone que Vázquez es desde entonces la máxima autoridad para “combatir” la evasión fiscal de parte de individuos, empresas y demás organizaciones.

Desde hace por lo menos doce años el funcionario tiene participación accionaria en un entramado de firmas que adquirió en Estados Unidos al menos tres departamentos (uno luego volvió a ser vendido). Las firmas offshore “continúan activas” y abarcan “una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami”.

Entre 2015 y 2016 Vázquez y su familia se integraron como accionistas a las “empresas” Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited , ambas con sede en las Islas Vírgenes. Pero la compra de inmuebles en tierras estadounidenses data de mucho antes, cuanto menos desde enero de 2013, durante el gobierno kirchnerista. Entonces Vázquez compró dos propiedades en Miami, inscriptas a nombre de Alcorta Corp , a la que se sumó una tercera en 2015 a través de Pompeya Group Corp , “según consta en los registros oficiales disponibles del condado Miami-Dade”, dice la investigación de La Nación.

Uno de los departamentos está ubicado en el lujoso complejo Icon Brickell (avenida Brickell 495) con un valor de U$S 710 mil. Otro en avenida Brickell 1060, valuado en U$S 350 mil. Y el tercero en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles, a un costo de U$S 980 mil. Según Alconada Mon, tras la publicación de los Panamá Papers en 2016, “Vázquez insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos. Recurrió para eso a Galanthus Capital Limited , que quedó como la firma holding, controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp .

Tras vender uno de los inmuebles, “Vázquez continuó vinculado a la firma Galanthus Capital ”, que siguió siendo dueña de los otros dos departamentos, que suman una valuación inmobiliaria de alrededor de U$S 1.7 millones. “Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada”.

Además de demostrar el nivel de riqueza que tienen funcionarios como Vázquez, exponentes de una casta con la que Milei y compañía se sienten muy a gusto, es escandaloso que el hoy titular de la DGI ni siquiera haya declarado esas propiedades ante la Oficina Anticorrupción. Algo a lo que está obligado por su cargo en un puesto estatal de tal magnitud.

LEY DE ÉTICA PÚBLICA

La Ley de Ética Pública (vigente desde 1999) obliga a los funcionarios nacionales a presentar ante la OA una declaración jurada con “todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge)”. Algo que debe ser actualizado cada año. Ocultar patrimonio y no actualizar la base de datos puede ser considerado delito de “omisión maliciosa” (artículo 268 del Código Penal), que prevé penas de varios de prision e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En su declaración jurada de 2023, la última disponible, Vázquez asentó que tiene unas diez propiedades en Argentina (departamentos, cocheras y una casa en un country), todas compradas con “herencias” y “donaciones”, más un ahorro de $ 10,5 millones en efectivo y tres cuentas en bancos de Estados Unidos que reúnen apenas unos U$S 3 mil. Pero nada dice de los departamentos en Miami que, a la cotización del dólar actual, se calculan en más de $ 2 mil millones.

Alcanconada Mon dice que intentó comunicarse con el funcionario, que lleva 35 años de carrera en el organismo fiscalizador y sin ninguna actividad privada comprobable que le permita haber amasado fortunas como las que gasta. El periodista lo hizo por escrito y telefónicamente, buscando tener su versión de los hechos. Pero Vázquez nunca le respondió.