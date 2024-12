La defensora pampeana Coty Pacheco jugará en Boca Juniors

La defensora Constanza “Coty” Pacheco, de 16 años y formada en el Deportivo Mac Allister, dará -en la próxima temporada- el gran salto al fútbol de AFA. La futbolista se sumará al plantel de Boca Juniors que compite en el Torneo Femenino de fútbol profesional.

Coty, que por estos días está cumpliendo con nuevos entrenamientos en la Selección argenina Sub 17 que se prepara para el Sudamericano, ya se despidió de “El Depo” santarroseño y en enero se sumará al Xeneize para comenzar la pretemporada con el equipo de Primera División, publicó el diario La Arena.

Marcadora central de gran porte, Pacheco tuvo un gran crecimiento futbolístico en los últimos tiempos, destacándose en su club, en las selecciones pampeanas que afrontaron diferentes competencias nacionales o internacionales, y ganándose un lugar en el seleccionado argentino Sub 17.

Fueron esas constantes prácticas y amistosos realizados por el equipo nacional en Ezeiza los que terminaron de darle el empujón hacia el fútbol de AFA, porque llamó la atención de los entrenadores por su estatura, manejo del cuerpo y condiciones.

De esa manera, la santarroseña categoría 2008 se incorporará a Boca Juniors, club en el que hay otra santarroseña ex Mac Allister, Juanita Martínez, que forma parte de las formativas del Xeneize desde principios de este año.

Pacheco, formada en Mac Allister, fue campeona de la Primera División de la Liga Cultural con el Depo en 2023, año en el que también fue campeona de los Juegos Epade con el seleccionado pampeano y subcampeona de los Juegos de la Araucanía.

Casi en simultáneo con su crecimiento local y regional, comenzó a ser convocada a las selecciones argentinas femeninas juveniles, tanto en la Sub 17 como en la Sub 20.

Despedida.

«Hoy llega el momento de despedirme de mi club, el que me ayudó a crecer, no solo como jugadora, sino también como persona. El lugar donde aprendí lo que significa el trabajo en equipo, el esfuerzo, la constancia y, sobre todo, el amor por la camiseta», publicó Coty en sus redes sociales a modo de despedida de Depo.

«Este club sé que es mi casa, donde siempre buscaron lo mejor para mí, por eso quiero agradecer de corazón a todos los profes y personas que me guiaron en este camino, porque cada uno me dejó algo valioso, una enseñanza, un consejo, una sonrisa. Fueron personas con las que festejamos muchos logros y que me ayudaron en los momentos difíciles», agregó la defensora.

«Más que feliz por todo lo que aprendí y viví en estos años. Hasta pronto Depo, siempre Mac Allister. Gracias por tanto», cerró Coty, que en 2025 se pondrá la camiseta de Boca en el fútbol de AFA.

De esta manera, Pacheco se sumará a otras pampeanas que participan en el fútbol de AFA, como los casos de Lourdes Loza (SAT), Guadalupe Vidoret (Estudiantes de Caseros) y Emilse Jonas (Banfield).

Boca Juniors fue este año campeón del Torneo Apertura de Primera División y tercero en el Clausura que quedó en manos de San Lorenzo. El equipo principal es dirigido por Florencia Quiñones, ex futbolista del club y que estuvo trabajando en las selecciones argentinas juveniles con Christian Meloni, DT de Pacheco en la Sub 17 nacional.

De Selección.

Mientras prepara su arribo a Boca Juniors, Coty Pacheco está entrenando estos días en el Predio Lionel Messi de Ezeiza con la Selección argentina Sub 17 que se alista para el Sudamericano de la categoría que tendrá lugar en Colombia. En el plantel también está la santarroseña Agustina Maldonado, jugadora de All Boys y pieza inamovible de los seleccionados juveniles.

Como parte de su preparación, la Selección jugará hoy y el viernes amistosos con sus pares de Chile, en los que el entrenador Meloni sacará conclusiones de cara a la confección de la lista final para el Sudamericano, que se jugará entre el 1 y el 25 de mayo.

Ayer, el plantel argentino con las dos pampeanas realizó tareas físicas, tácticas y con pelota, y posteriormente quedó concentrado para disputar el encuentro de hoy ante Chile, a partir de las 17. Mañana entrenarán desde las 15 y el viernes cerrarán este ciclo de prácticas con un nuevo amistoso ante las chilenas a partir de las 17.