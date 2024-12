Ziliotto se reunió con intendentes opositores y alertó que el primer semestre de 2025 será «complejo»

El Gobierno provincial ya les comunicó a los municipios que no habrá ayuda para afrontar el pago del Bono de Fin de Año para los trabajadores estatales de cada comuna. La novedad se las comunicó el gobernador Sergio ZIliotto en una reunión donde se planteó un sombrío panorama y les recomendó que tomen las precauciones correspondientes, debido a que se espera que la primera mitad del 2025 sea compleja. «Desde Nación nos dicen que la actividad económica está creciendo, pero no se ve. No se está dando o no es cierto», señaló el intendente de Victorica, Hugo Kenny.

La cumbre se desarrolló -este miércoles- en Casa de Gobierno y se extendió por al menos una hora y media. El mandatario, acompañado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales Pascual Fernández, recibió a unos 18 intendentes e intendentas de la oposición, publicó el diario La Arena.

El encuentro fue una continuidad del encuentro que habían mantenido hace poco más de dos semanas, la cual había sido solicitada en aquel entonces por las y los jefes comunales. En esta oportunidad el temario fue el mismo: inquietudes relacionadas a la economía, ayudas para el pago de sueldo, aguinaldo y bono, y la necesidad de alternativas para renovar la maquinaria municipal.

El intendente de Victorica, Hugo Kenny, indicó que en esta segunda reunión el gobernador y el ministro trajeron una respuesta concreta. «No fue la que nos hubiera gustado, porque en la anterior se planteo la posibilidad de una ayuda», reconoció y explicó que ahora directamente se aclaró que «más allá de las que están planteadas» no habría auxilio para afrontar principalmente el pago del bono acordado en paritarias, que asciende a 300 mil pesos.

En relación a las alternativas ya previstas para aliviar las cuentas de las comunas, Kenny señaló que habrá «un adelanto» del pago de la coparticipación correspondiente a la primera semana de enero y «se va a diferir algún descuento» del Instituto de Seguridad Social.

Panorama sombrío.

En la reunión, Ziliotto mostró «la cruda realidad del momento que nos toca pasar a los y las pampeanas, al Gobierno provincial y por supuesto a las municipalidades».

Presentó las estimaciones que realiza el Ejecutivo provincial y también los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso. «Todo indica que la coparticipación va a seguir con tendencia a la baja», señaló Kenny en base al sombrío panorama que presentó el gobernador pampeanos.

Incluso, Kenny reveló que el mandatario provincial les recomendó que «nos cuidemos de lo que viene. Pinta un año complejo, sobre todo el primer semestre».

Maquinaria.

Una de las buenas noticias que recibieron las y los intendentes está vinculado con la posibilidad de renovar la maquinaria. «En la reunión se plantearon situaciones particulares de cada municipio, como la renovación de la maquinaria y la posibilidad de contar con una alternativa de financiamiento a través del Banco de La Pampa para eso», indicó Kenny.

En ese sentido, destacó que Ziliotto «dijo que se está trabajando y que es factible un leasing para los municipios. Si bien aclaró que podría ser una herramienta difícil de tomar porque implicaría afectar parte de la coparticipación, y no todos estaban medianamente bien, lo resolverá cada comuna».

Finalmente, celebró que en el encuentro sobrevoló la idea de comenzar a tener «una rutina» de reuniones a partir de marzo con el ministro Fernández. «Sirve un montón el contacto directo», completó.