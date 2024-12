Continúa creciendo la música electrónica en La Pampa: Yaco DJ lanzó Not Human

En Santa Rosa, un género que parecía reservado a las grandes ciudades está ganando terreno: la música electrónica. Lo que comenzó como pequeños eventos ha crecido hasta formar una comunidad vibrante y apasionada, que hoy encuentra en artistas como Yaco DJ un motivo de orgullo y representación.

Aunque la escena local todavía está en formación, la música electrónica ha demostrado ser un puente para nuevas generaciones que buscan expresarse y conectarse de una forma única.

YACO DJ: PIONERO Y EMBAJADOR DE LA MÚSICA PAMPEANA

Con casi 20 años de trayectoria, Yaco DJ no solo ha sido uno de los primeros DJs y productores musicales de La Pampa, sino también un verdadero pionero de la escena electrónica local.

Desde sus inicios, ha trabajado para expandir este movimiento cultural en Santa Rosa, organizando eventos como Invasión, una de las primeras fiestas electrónicas en la ciudad, que marcó un antes y un después en la historia del género en la región.



Aunque no ha residido en la ciudad en los últimos años, Yaco siempre lleva consigo la bandera de La Pampa, representando con orgullo sus raíces en cada proyecto que emprende.

Con un enfoque en la innovación y la creatividad, ha logrado posicionarse como un referente de la música electrónica tanto a nivel nacional como internacional.



Uno de los logros más destacados de Yaco, es su programa de radio Lovix, que lleva más de 10 años en el aire de Power 103.7, Beat Radio 91.9 y en emisoras internacionales, alcanzando una audiencia global. Yaco DJ ha brindado espacios en Lovix a artistas locales, dándoles la oportunidad de mostrar su trabajo y conectarse con un público más amplio.



Asimismo, su sello discográfico, Mothership Records, ha sido un espacio para descubrir y potenciar nuevos talentos, consolidando su compromiso con la música y la cultura pampeana.

NOT HUMAN: UN ÁLBUM QUE ROMPE BARRERAS

El lanzamiento de Not Human, su nuevo álbum, es el reflejo de todo lo que Yaco DJ representa: diversidad, innovación y conexión. Con géneros que van desde el Melodic Techno y el Tech House hasta el K-Pop y el Moombahton, este proyecto no solo desafía etiquetas, sino que también invita a los oyentes a sumergirse en una experiencia única que combina música y narrativa.

El álbum ya está disponible en todas las plataformas y ha sido descrito como una obra conceptual que explora la conexión entre lo humano y lo tecnológico. Cada track cuenta una historia, ofreciendo algo para todos los gustos, desde canciones que invitan a bailar hasta melodías introspectivas que reflejan la esencia de su creador.



ORGULLO Y CULTURA PAMPEANA

El impacto de Yaco DJ va más allá de sus logros individuales. Su carrera representa un hito para la cultura de Santa Rosa y La Pampa, mostrando que el talento local tiene la capacidad de trascender fronteras y competir a nivel internacional.

En un momento donde la música electrónica sigue ganando adeptos, Yaco DJ no solo ha abierto puertas, sino que ha demostrado que el arte pampeano tiene un lugar en el mundo.



Not Human no es solo un álbum; es una declaración de identidad, innovación y orgullo por las raíces pampeanas.

Yaco DJ, con su música y su legado, sigue demostrando que La Pampa puede ser un escenario para la creatividad y la cultura global.