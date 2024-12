La particular camisa que utilizó Gustavo Costas para el anuncio de su continuidad en Racing Club

El actual presidente de Racing Diego Milito confirmó -el viernes- la continuidad de Gustavo Costas en conferencia de prensa y el técnico se presentó con una camisa que llamo bastante la atención de todos.

La camisa que llevaba puesta Costas estaba repleta de escudos de la “Academia” y los periodistas no aguantaron las ganas y le preguntaron sobre la misma, por lo que respondió: “Me la habían dado para la final de la Copa Sudamericana pero yo no uso camisas. Entonces aproveche que venía Diego (Milito). Esta buena ehh…”.

Tras hacerse viral en las redes sociales, se dio a conocer que esta camisa manga larga se encuentra disponible en Locademia, la página oficial para comprar prendas de Racing y el valor de la misma es de $99.000.

En la conferencia de prensa, el técnico se mostró agradecido y lleno de ilusión: “Hemos logrado algo hermoso estando todos juntos y tirando para adelante. Ahora tenemos que ponernos la vara más alta que nunca. Este grupo tiene un sentido de pertenencia y compromiso con el escudo, con el club y con la gente. No nos podemos conformar con la Sudamericana; tenemos que seguir para adelante”.

Costas cerró la conferencia con un mensaje contundente que dejó clara su ambición para el futuro: “Estando juntos, podemos llevar a Racing más alto que nunca. Ahora es momento de trabajar más fuerte que nunca y de no relajarnos. Lo más importante siempre será Racing, mucho más que cualquier nombre”. Con esta renovación, la Academia asegura la continuidad de un proyecto que ha generado grandes resultados y que buscará seguir creciendo en 2025.