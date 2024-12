Interna libertaria en La Pampa: El PRO copó los principales cargos partidarios de LLA

La elección del nuevo presidente de La Libertad Avanza (LLA) en La Pampa desató una feroz interna entre los militantes “originales” y quienes llegaron desde el PRO a “ocupar cargos” y “corromper ideas”, cuestionaron los libertarios pampeanos. El alvearense Juan Pablo Patterer se quedó con el lugar de Luciano Ortiz, pero un tercio del partido que no pudo participar del congreso provincial lo acusó de ser “casta” y “oportunista político que opera para vivir del Estado”, porque también fue apoderado del PRO.

El Congreso Provincial se desarrolló -ayer por la tarde- en la casa de Julio Jamad en Toay, donde también asistió Nicolás Boschi, titular de Anses, pero no Luciano Ortiz, quien fuera el principal referente del partido libertario en La Pampa, pero que recibió duras críticas durante el encuentro, publicó el diario La Arena. Solo estuvieron presentes los congresistas. “Fueron muy quisquillosos, porque permitieron el ingreso de muy pocas personas”, afirmó un informante.

Los resultados de la jornada fue la gota que rebalsó el vaso para confirmar que dentro del partido libertario existe un profundo malestar, porque cuestionan el ingreso de militantes del PRO que se quedaron con cargos, y hasta con presidencia de la agrupación.

AUTORIDADES

El reemplazo de Ortiz es Juan Pablo Patterer, a quien describen como “apoderado del PRO en 2015, trabajó con Esteban Bullrich en el Congreso Nacional y ahora es delegado de Anses en General Pico, apoderado de La Libertad Avanza y dijo que quería ser candidato a diputado el año que viene”.

La Mesa Ejecutiva también está integrada por Juliana Tarditi como vicepresidenta; Angel Marcelo Otiñano primer secretario; Vanesa Raquel Romero segunda secretaria (de General Pico); Sebastián Marcelo Alberto Pico primer vocal; Viviana Alicia Navarro segunda vocal (titular de Anses General Acha, que según otro informante “militó para Sabarots y para Massa”); Néstor Fabián Mesa primer vocal suplente (de Lonquimay “que no militó nunca” para LLA); y Melany Bernardita Grela, segunda vocal suplente (cercana a Boschi).

La elección no conformó a todos los afiliados porque hay militantes de otras localidades que no están de acuerdo con los congresistas y las autoridades.

“En el interior empezamos a reclamar porque los del PRO se empezaron a quedar con los cargos y no nos dejan opinar. Quisimos presentar una lista de congresistas pero no pudimos porque estaba cerrada la sede y ahora no estamos de acuerdo con los nombres porque no hubo votación, no fue democrático”, apuntó una de las fuente consultadas. Y agregó: “Nosotros venimos de antes y nos encontramos con gente que no participó nunca del partido y hay muchos del PRO”.

CASTA

También comentaron que durante el Congreso Provincial “hablaron pestes de nosotros y de Luciano Ortiz, dijeron que es el culpable de todo y que nosotros lo apoyamos, pero no es así”.

Reconocieron que Ortiz “no pudo conformar el partido provincial con anterioridad por falencias, no sabemos si adrede o no, pero no pudimos presentar un diputado, que seguro hubiera ganado”.

Comentaron que en otras provincias también se fueron los fundadores del partido porque “hubo abuso y entrega de cargos al PRO”.

Además, apuntaron fuertemente contra Patterer porque “es funcionario de Anses, apoderado y ahora presidente”. “Más casta no puede ser, el poder corrompe las ideas, están rompiendo el contrato social y la confianza”, criticaron.

Los informantes comentaron que son “más de 200 personas las que no estamos de acuerdo, es un tercio del partido porque el otro tercio se queda callado. Nosotros vamos a seguir participando y en el interior nos vamos a fortalecer, aunque hay chicos que quieren armar otros espacios como sucede a nivel nacional”.

Por último, afirmaron que no acompañarán a Patterer si se presenta el año que viene en las elecciones legislativas. “No sabemos quién va a militar por él, no creemos que haya gente que quiera fiscalizar. Es un oportunista político que opera para vivir del Estado”, criticaron y aseguraron que solamente reconocen “como representación máxima” a Javier Milei.