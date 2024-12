Arde la interna de LLA en La Pampa: “No participaremos de este mamarracho”, dijo libertario de Castex

El dirigente libertario de Eduardo Castex, Andrés Benvenutto, reveló que los referentes de los pueblos y la mayoría de los afiliados de La Libertad Avanza (LLA) están molestos porque el congreso partidario quedó “conformado en su totalidad por gente del PRO, de la UCR y del PJ”.

“Esto no es algo nuevo porque viene desde hace un par de meses y derivó en lo que queríamos frenar, porque LLA terminó en un anexo del PRO o espacios con los cuales no tenemos nada que ver”, destacó el entrevistado en Radio DON 101.5 Mhz. Narró que la interna libertaria se desató “por los cargos por raro que parezca dentro de LLA”.

“La pelea por el poder terminó con los militantes muy enojados. Y cuando te dicen que van más por el objetivo que la ideología, entonces los equivocados son ellos, no nosotros”, enfatizó.

En Eduardo Castex se inauguró, meses atrás, uno de los primeros locales de LLA en La Pampa, pero el fin de semana los dirigentes no participaron en el congreso partidario que se desarrolló en Toay, porque “decidimos hacernos a un costado de LLA porque no congeniamos con las personas que estaban como autoridades y las que querían sucederlas, entonces momentáneamente con la gente que dirigirá LLA no seremos partícipes en la militancia”, explicó.

“Nosotros –continuó– seguiremos a (Javier) Milei porque nos identifica y representa nuestras ideas, y en el medio tenés esto con situaciones provocadas por gente que se arroga (la propiedad de) las banderas y gente que no conocemos y que no conoce los referentes de los pueblos”.

Benvenutto fue crítico con el titular del PAMI en La Pampa, Luciano Ortiz, y también con el titular de Anses en la provincia, Nicolás Boschi, con quienes “hace tiempo” que no tiene contactos, porque consideró que “es el mismo sector que (ahora) está en la dirigencia”, y personalmente se siente identificado “con la gente que labura y respeta sus ideas y valores”.

“Cuando empezás a designar gente a dedo y pagar favores con cargos políticos, ahí te hace replantar si somos una alternativa o nos están usando como un medio para el beneficio propio, y ahí decidimos no ser cómplices de todo este mamarracho”, destacó.

“Mirás el historial de (Nicolás) Boschi y pensamos qué estamos haciendo, porque hay muchos profesionales capacitados y calificados para ocupar ese cargo, y nosotros estamos impulsando Ficha Limpia y tener a Boschi en Anses me parece ridículo”, disparó.

–Benvenutto, en el último congreso el PRO le copó los cargos partidarios a la LLA.

–Eso fue lo que no les gustó a los militantes, pero el problema no eran los cargos, sino las ideologías políticas, porque nuestro objetivo es renovar la política y se trajeron personas que toda la vida estuvo ocupando cargos en distintos partidos políticos.

–Luciano Ortiz estuvo en la inauguración del local partidario en Castex. ¿Cómo se llegó a esta situación en LLA?

–El fue el presidente que estuvo activamente trabajando en el comienzo del partido, después tuvieron problemas en Santa Rosa por los cargos, por raro que parezca dentro de LLA. Empezaron los caprichos, que uno quería un cargo y el otro también. Eso derivó en que vayan a una interna, y derivó en el ingreso de gente, debatir temas que no tendrían que haber estado en la lupa de LLA. La pelea por el poder terminó con los militantes muy enojados. Y cuando te dicen que van más por el objetivo que la ideología, entonces los equivocados son ellos, no nosotros.

–O sea, viejos problemas en un nuevo partido político.

–Totalmente. El mismo problema con distintas caras. Las mismas prácticas… para nosotros es un problema, pero para ellos, parece que no.

–Bueno, pero a nivel nacional Milei también llevó al gobierno a personas que ustedes considerarían casta.

–Hay figuras en la política que no creo que sean indispensables. De hecho nadie es imprescindible, ni irremplazable. Hay situaciones similares a nivel nacional.

–Ahora Milei dijo que irán juntos con el PRO en todos los distritos o en ninguno. ¿Compartirían espacio con el PRO?

–No reniego de las alianzas (políticas), el problemas es cuando eso pasa a ser la toma absoluta de las decisiones del partido. A veces es positivo porque tenemos más gente para trabajar, pero hay que diferenciar que somos un partido con diferente ideología, porque el PRO no tiene nada que ver con la ideología de LLA o las ideas del liberalismo.