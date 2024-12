Ernestina Pais relató su rehabilitación por consumo excesivo de alcohol

La periodista Ernestina Pais reveló cómo fue el proceso de rehabilitación por más de siete meses, tras haber atravesado una crisis por consumo excesivo de alcohol luego de la pandemia por Covid-19.

“No es fácil. Es un esfuerzo enorme que depende de uno, si fuera por factores externos, es imposible, a veces, salir. En el caso de la salud mental, hay que ponerle esfuerzo. En mi caso está relacionado con el consumo problemático”, inició.

Ernestina apuntó contra las críticas en redes sociales: «Me sorprende la agresividad de la gente, hay una opinión que es clásica en donde refieren ‘ésta habla de alcohol, pero en realidad, consumía otra cosa’. No hay diferencia entre el alcohol y otras cosas, no implica que tomar alcohol sea ‘menos grave’. Todo lo que sea problemas de salud mental pueden terminar en lo peor de los resultados”.

La conductora aseguró que el proceso de recuperación se establece “día a día y que se consigue “con mucho trabajo”. Asimismo reafirmó que su diagnóstico se basó en el “consumo problemático de alcohol” y que ella debe “convivir con el alcohol” en su restaurante.

De esta manera, Pais reveló que la decisión por internarse llegó tras encontrar “señales” y comentarios cuando estaba ebria, como “Qué divertida Ernes, mirá cómo está”. No obstante, con el tiempo y según su relato, “Ernes ya no era tan divertida y la cosa va creciendo. Como el alcohol es legal y está aceptado que alguien se emborrache, -el descubrimiento de la adicción- no es tan pronto como puede ocurrir con otros consumos”.

“En la pandemia, con la muerte de mis dos socios y el restaurante cerrado, llena de deudas”, Ernestina inició su consumo alcohólico por demás. “Primero era para dormir, después era cada vez más temprano o para una reunión”, según explicó y agregó: “Nunca lo usé para trabajar porque necesitás estar súper lúcido para poder conducir”.

El momento más crítico de la periodista ocurrió a fines del año pasado: “Me daba cuenta que salía de la radio y no paraba -de consumir- hasta que me quedaba dormida, con un nivel de trabajo altísimo, una de las cosas que más me vulneraron fueron las cosas que se decían de mí en todo sentido”.

En marzo del corriente año, Pais ingresó a una clínica de rehabilitación y, al respecto, reveló: “Para mí es una obligación hablarlo, mi tarea de comunicadora no se termina en lo que pueda hacer con humor o en la actualidad. Hoy siento que esta es mi tarea en comunicación”.

“El primer mes, me interné en una clínica preciosa que, en realidad, es como un hotel de lujo. Hay libertades que no debería tener en cuestión de adicciones, como el uso indiscriminado del teléfono”, señaló la comunicadora y agregó: “Cuando ingresé, estuve ese mes, salí, tuve una recaída muy grande en Uruguay y, por presión de mi familia, llegó la internación de seis meses y medio”, relató la conductora.

“Los dos primeros meses transcurrieron sin contacto con el afuera, ni teléfono o televisión, excepto por algún contacto telefónico con mi familia”, explicó la periodista al tiempo que aseguró que, durante ese periodo “arañaba las paredes, parecía un gremlin al que le habían tirado agua”.

“Jorge Guinzburg me enseñó a ahorrar muy bien porque en sentidos económicos, no perdí”, apuntó la comunicadora y contó que sus vínculos fueron un pilar fundamental: “Me dijeron ‘Ernes, acá te bancamos’”.