Messi tendrá su serie animada: dónde y cuándo se estrena

Messi and the Giants, una serie animada de ciencia ficción inspirada en el astro argentino Lionel Messi, de Sony Music Vision y Sony Pictures Television – Kids (SPT – Kids) se estrenará exclusivamente en Disney+ en América Latina. Esta serie animada se desarrolla en una saga épica en la que un niño llamado Leo es transportado desde su hogar en Argentina a un fantástico universo alternativo.

“Siempre soñé con participar en un proyecto en el que compartiera los valores del deporte, esos mismos valores que fueron muy importantes en mi carrera, con las generaciones más jóvenes. Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y trabajo duro», dijo Messi.

«Estoy deseando compartir esta serie con niños y niñas de todo el mundo, y espero inspirarlos y motivarlos a lograr sus propios sueños. Desde niño, siempre me gustaron las series animadas, y estoy ansioso por ver esta serie con mis propios hijos”, agregó.

Cada episodio de 22 minutos lleva a niños y niñas a realizar un viaje que se centra en el crecimiento personal del protagonista, con el que cualquier espectador podrá sentirse identificado. La serie de acción y aventuras acompaña a Leo, un niño de 12 años con un talento extraordinario y un enorme problema. El mundo de Iko, que antes era próspero, está destrozado y a merced de los gigantes que gobiernan los 10 reinos. Sólo un héroe puede salvarlos… y es del tamaño de una pulga. El joven Leo es arrastrado de otro mundo para liderar la lucha contra los tiránicos villanos que tienen a los 10 reinos bajo control.

Messi, reciente campeón del mundo con la selección de fútbol argentina, es un ícono global y una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Hasta la fecha, es el único atleta en haber ganado ocho premios Balón de Oro y seis Botas de Oro. Messi causó sensación cuando se incorporó al equipo de la MLS Inter Miami en julio de este año, y su partido inicial se convirtió en el encuentro de fútbol más visto en la historia de la televisión en Estados Unidos. Fuera de la cancha, Messi es reconocido por su espíritu deportivo y su pasión por el deporte, que serán temas claves que se desarrollarán durante toda la serie.

Messi fue siempre físicamente el más pequeño del equipo, y confió en su inteligencia y en su habilidad incomparable para enfrentar a los gigantes y ganar. Messi and the Giants no es simplemente una serie sobre las habilidades futbolísticas de un niño llamado Leo, también destaca todo lo que necesita para lograr su objetivo: perseverancia frente a la adversidad, aprender a armar un equipo, encontrar las fuerzas cuando uno cree que no las tiene y explorar qué hace falta para convertirse en héroe.