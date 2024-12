Toyota desarmó su «carry trade» y el Banco Central perdió u$s 600 millones de reservas

La empresa postergó el pago de importaciones para ganar con las tasas en pesos. Ante la suba de los paralelos, la automotriz salió dolarizarse. Los dólares libres volvieron a subir y se agranda la brecha.

El Banco Central tuvo que desprenderse -este jueves- de USD 600 millones de reservas, en lo que constituye el peor resultado diario del gobierno de Javier Milei, que termina el año enfrentando una incipiente corrida contra el peso.

El misil que impactó en las reservas del Central fue activado por Toyota que se bajó del carry trade, que como anticipó LPO, dejó de ser negocio. Según explicó un veterano operador del mercado, este jueves la automotriz japonesa le pidió a la entidad monetaria que le entregue los USD 780 millones que tenía circulando en la calesita dólar tasas.

Esta información fue confirmada a LPO por un vocero del BCRA, que explicó que la impactante caída de reservas se vincula con el pedido de «una industria automotriz que tuvo que cumplir con pagos de importaciones».

En efecto, Toyota venía postergando el pago de importaciones para hacer una diferencia jugando al carry trade. Su decisión encendió luces rojas en el equipo económico que teme que atrás de ella se sumen otras grandes compañías. «Si lo de Toyota se convierte en un leading case están complicados», explicó a LPO un operador del mercado.

«Toyota pateó el pago de importaciones para apostar a las tasas en pesos. Pero ahora el dólar está subiendo y le ganó al carry trade. Por eso sale a dolarizar activos. Es una empresa que tiene mucho resto crediticio con sus proveedores y podría seguir postergando pagos en dólares si las tasas en pesos continuaaban en terreno positivo, pero eso dejo de pasar», agregó la fuente consultada.

Como reveló LPO, el mercado apuesta cada vez con más fuerza a una devaluación y en ese marco el carry trade dejó de ser negocio. El ministro Toto Caputo viene quemando unos USD 200 millones diarios para tratar de contener el blue y el dólar MEP, lo que aleja cada vez más al Gobierno de la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI.

Por eso, más allá del mal resultado cambiario de este jueves, la operación de Toyota trasluce un problema mayor: el cambio de expectativas en el mercado. «El dólar empieza a subir, todos se apuran por dolarizar, y aceleran la devaluación. Es la famosa profecía autocumplida», analizó un ex funcionario.

La cuestión de fondo esta en el nivel de resevas. El talón de Aquiles del plan Milei-Caputo. Es el número que sigue cada vez con más atención el sector financiero y que muestra la capacidad de pago de la Argentina.

Y lo que se ve no es muy tranquilizador. Milei va a terminar el año practicamente con el mismo nivel de reservas negativas que dejó Sergio Massa. Según datos del Banco Central, las reservas netas contabilizaban USD -9.293 millones al 10 de diciembre del 2023, y su ubicaron en USD -9.770 el 18 de diciembre pasado (ver cuadro).

En ese marco, en la City no descartan que la jugada de Toyota se intensifiquen en las próximas jornadas. «No hay que descartar que otras empresas desarmen posiciones en pesos ante un dólar que se acelera», dijo a LPO un ex funcionario del BCRA y agregó «más allá de las operaciones puntuales, hay que observar la dinámica de exportadores e importadores y el impacto de la devaluación del Real», para agregar que «la eliminación del impuesto Pais y la flexibilización de importaciones via courrier, van a agujerear la cuenta corriente».