Diez series muy esperadas que llegan al streaming en 2025

En los últimos días, las productoras, las señales de televisión y las plataformas de streaming empezaron a revelar algunos detalles de los lanzamientos que proyectan estrenar a lo largo de 2025. Según anticiparon, habrá regresos de programas muy esperados, versiones de clásicos adaptados a la pantalla chica y también superproducciones.

A continuación, un recorrido por algunas series muy esperadas que llegarán al streaming a lo largo de 2025.

1. Severance. Lanzada en 2022 con dirección de Ben Stiller, Severance es una de las series más impactantes de las estrenadas en los últimos tiempos. La historia sigue a Mark Scout (Adam Scott), un hombre retraído que lidera uno de los equipos de Lumon Industries, una misteriosa empresa tecnológica cuyo personal se ha sometido a un procedimiento quirúrgico que divide sus recuerdos entre su vida laboral y la personal. Este experimento peligroso y osado para los empleados se pone en tela de juicio cuando Mark se ve inmerso en un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo.

Según adelantó AppleTV+, “en la segunda temporada, Mark y su equipo enfrentan las graves consecuencias de jugar con la barrera de la separación, lo que los lleva por un camino lleno de desgracias”.

La nueva entrega de Severance, que será lanzada internacionalmente el 17 de enero, reúne al elenco original, con estrellas como Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken y Patricia Arquette. Sarah Bock, por su parte, se une como personaje regular de la serie.

La segunda temporada de Severance se podrá ver por AppleTV+ a partir del 17 de enero.

2. El Eternauta. Aunque sin precisiones sobre la fecha concreta de estreno, El Eternauta es una de las series que genera más expectativa y que llegará en 2025 a Netflix. Narrada en seis episodios, se trata de la adaptación de la icónica historieta argentina de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

La serie, tal como ocurre en la historia original, se centra en Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes que luchan contra una amenaza alienígena tras una nevada mortal.

La versión audiovisual, que comenzó a rodarse en locaciones argentinas durante 2023, está dirigida por Bruno Stagnaro y escrita por él junto a Ariel Staltari. El elenco incluye a Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

El Eternauta llegará durante 2025 al menú de Netflix.

3. The Last of Us. “Después de una primera temporada récord, que fue la temporada debut más vista de una serie en la historia de HBO, la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en 2025 en HBO y Max”, informaron en un comunicado los productores de esta serie, una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de los últimos años.

“Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, agregó la plataforma, aunque no se informó oficialmente todavía la fecha de lanzamiento. Lo que sí adelantaron es que el elenco regresará, para la segunda temporada, con Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. Además se sumarán Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac, mientras que Catherine O’Hara será estrella invitada.

El anuncio de la segunda parte de la serie generó expectativas entre los seguidores, en especial tras el éxito de la primera temporada, que fue aclamada tanto por la crítica como por el público. https://www.youtube.com/embed/aXwHldJ6OCw?enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.eldiarioar.com The Last of Us llegará durante 2025 a HBO y la plataforma Max.

4. Envidiosa. “En silencio, Vicky (Griselda Siciliani) sufre y envidia cada vez que sus amigas se casan antes que ella. Harta, antes de cumplir 40, le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan, o lo deja. Pero nada resulta como lo esperaba y Vicky intentará rearmar su vida, buscando un nuevo hombre para concretar su sueño de casarse, sin saber que en este viaje más que un hombre se encontrará a sí misma”, señala la sinopsis oficial de esta serie argentina, que se lanzó en septiembre de 2024 con gran éxito y retornará a Netflix a comienzos de 2025.

Aunque la plataforma todavía no anunció una fecha concreta, aseguraron que la segunda temporada estará disponible “durante el verano de 2025”.

La segunda temporada de la serie Envidiosa llegará a Netflix durante el verano de 2025.

5. Andor. Una historia de Star Wars. En 2022 llegó a las pantallas esta sorprendente serie del universo de Star Wars que ahora tendrá una nueva temporada. Protagonizada por Diego Luna, la historia es una suerte de precuela de la película Rogue One y retoma al personaje de Cassian Andor que también había encarnado el actor mexicano.

Los sucesos que narra Andor el los doce capítulos de la primera temporada están ambientados cinco años antes de que el agente de inteligencia rebelde protagonista y su equipo cumplieran la heroica misión de secuestrar los planos de la estación espacial conocida como La Estrella de la Muerte, el arma de destrucción planetaria que el maligno Imperio tenía como as bajo la manga para terminar con la resistencia de una vez y para siempre.

Aunque sin precisiones sobre cómo seguirá la historia, en septiembre pasado Disney+ anunció que a partir del 22 de abril de 2025 habrá nuevos episodios de esta superproducción.

La segunda temporada de Andor. Una historia de Star Wars llegará a Disney+ a partir del 22 de abril.

6. The White Lotus. “La tercera temporada de la serie original de HBO y ganadora del Emmy, The White Lotus, creada por Mike White, consta de ocho episodios y se estrenará el domingo 16 de febrero de 2025 a las 23 en HBO y Max”, informó la producción en un comunicado.

Tal como ocurría en las temporadas anteriores, la nueva entrega de esta serie también tendrá lugar en un hotel de lujo.

“The White Lotus tercera temporada es una sátira social que se desarrolla en un exclusivo resort en Tailandia y sigue las vivencias de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana”, detallaron desde Max.

“El elenco de esta temporada está encabezado por Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong y Aimee Lou Wood. El reparto adicional incluye a Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly, y Shalini Peiris”, agregaron.

La tercera temporada de The White Lotus estará disponible en HBO y Max a partir del 16 de febrero.

7. Stranger Things. “Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones globalmente. Con cada entrega, esta producción cargada de nostalgia ochentera revive el interés por íconos estadounidenses de esa década”, informó Netflix sobre una de sus producciones más exitosas, que durante 2025 llegará a su fin.

“La temporada 5 se anunció como la temporada final, de la mano con otros proyectos que formarían parte de este universo, como la obra Stranger Things: The First Shadow en vivo en el West End de Londres, además de un spinoff animado aún sin título”, detalló la plataforma, que todavía no adelantó demasiado sobre la historia y apenas reveló en un video con el detrás de escena de las grabaciones de la última temporada de la serie.

Stranger Things llegará a Netflix en 2025.

8. El caballero de los Siete Reinos. “El caballero de los Siete Reinos sucede un siglo antes de los acontecimientos de Juego de tronos, cuando dos desafortunados héroes deambulaban Westeros… un joven caballero ingenuo pero valiente, Sr Duncan, El Alto y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje de los Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria de los vivos, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”, informó la plataforma Max sobre esta superproducción que planea estrenar en 2025.

Se trata de una serie de seis episodios escrita y producida por George R.R. Martin e Ira Parker.

Sin avances ni fechas concretas de lanzamiento, la plataforma anunció en un comunicado que el elenco de la serie estará conformado por Peter Claffey como Sr Duncan, El Alto y Dexter Sol Ansell como Egg, quienes estarán acompañados de Finn Bennet (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) y Sam Spruell (Maekar Targaryen).

Además, participarán Edward Ashely (Ser Steffon Fossoway), Henry Ashton (Daeron Targaryen), Youseff Kerkour (Steely Pate), Daniel Monks (Ser Manfred Dondarrion), Shaun Thomas (Raymun Fossoway), Tom Vaughan-Lawlor (Plummer) y Danny Webb (Ser Arlan of Pennytree).

9. The Bear. Aunque sin precisiones ni fechas concretas, Disney+ afirmó en un comunicado que durante 2025 llegará a su servicio la cuarta temporada de esta aclamada serie que se mete en la vida y los enredos de un chef. En distintos sitios especializados aseguran que esta entrega se rodó muy cerca de la tercera, por lo que es de esperar que se mantenga el reparto principal, con Jeremy Allen White como Carmy a la cabeza, Ebon Moss-Bachrach como Richie, Ayo Edebiri como Sydney, Lionel Boyce como Marcus, Liza Colón Zayas como Tina, Abby Elliott como Natalie y Matty Matheson como Neil.

10. It: Bienvenidos a Derry. Un lanzamiento muy esperado por los amantes de las historias de terror y del escritor Stephen King.

“Ambientada en el universo creado por Stephen King, It: Bienvenidos a Derry está basada en la novela It de King y expande la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas It e It Capítulo Dos”, informaron desde HBO sobre este estreno previsto para 2025.

Se trata de una producción de HBO y Warner Bros Television, con una historia creada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Según distintos sitios especializados, esta versión es una suerte de precuela que ubica los acontecimientos 27 años antes de los que narra la novela, una de las más famosas del escritor estadounidense.