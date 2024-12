Fue a la casa de su ex, lo encontró con una mujer y lo apuñaló con un vidrio en Santa Rosa

Una joven fue detenida tras apuñalar –este domingo- con un trozo de vidrio a su ex pareja en la zona torácica en Santa Rosa.

El episodio ocurrió a la madrugada a las 5.40 horas. El Cecom informó a los efectivos policiales que en la calle Antártida Argentina al 1300, en un complejo de departamentos, había un hombre con una herida producida por un arma blanca, publicó el diario La Arena.

Las fuentes policiales explicaron que al llegar el móvil de la Seccional Segunda al sitio, identificaron a una joven de 21 años que “llegó a la casa de la ex pareja” y tuvo “una discusión con él cuando estaba con otra mujer”.

En ese sentido, detallaron que el hombre de 29 años “tenía una herida punzo cortante en la zona torácica”. Además, el herido manifestó que “lo habrían apuñalado con un vidrio de una de las ventanas del departamento”. «Rompe un vidrio de una de las ventanas primero, y con ese vidrio lo hiere», relataron.

HOSPITALIZADO

Por otra parte, indicaron que se demoró a la agresora y se solicitó al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) para trasladar al hombre hasta el Hospital René Favaloro para que le realicen estudios médicos.

“No tenemos precisiones (de la herida), no es algo grave, pero hasta que no le hagan una laparoscopía no tenemos precisión si tocó algún órgano o no”, comentaron los voceros.

En tanto, relataron que se solicitó a la Agencia de Investigación Científica (AIC) para que trabaje en el lugar, y además, agregaron que se le tomó declaración a la otra mujer que estaba en el momento de arribar su ex pareja.

Además, detallaron que la fiscalía de turno dispuso la detención de la agresora y se “inició una causa por lesiones, daños y amenazas”. En el caso intervino la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas. Por último, comentaron que no tienen detalles de “porque esta mujer lo apuñaló”, pero expresaron que “tienen problemas de vieja data”.