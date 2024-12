Ziliotto en Radio DON: El gobierno autocrático de Milei, la nueva CSJ y los diputados que perjudicaron a La Pampa

“Nos preocupa hacia donde vamos, porque hemos recibido el reporte de las finanzas que nos envía Nación sobre la coparticipación federal que llegará a La Pampa, o sea el regreso de los impuestos que pagan los pampeanos, y marca un retroceso de enero a diciembre del 5,4% y se ameseta hasta mayo con una inflación que va más allá del IPC, porque la inflación de la góndola y la que pega a la economía de a pie supera los índices del Indec”, confirmó ayer el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. “Tendremos un escenario complejo”, alertó.

“En La Pampa tenemos capacidad de gestión y orden financiero, y seguiremos buscando alternativas. Achicaremos la obra pública porque en el Presupuesto 2025 las obras públicas están sujetas a que Nación nos devuelva lo que nos debe”, planteó el mandatario pampeano.

-La gestión de Milei se asemeja a un gobierno autocrático

-Si, pero también cuando lo analizamos e identificamos a quienes son los responsables de la situación, no podemos hacer eje solamente en Milei. Milei tiene facultades delegadas y tiene el paquete fiscal aprobado, y eso se lo dio el Congreso de la Nación. Milei hoy está usando las herramientas que le otorgo el Congreso por decisión mayoritaria de legisladores y gobernadores para gobernar de esta manera. Cuando planteó que La Pampa recibirá menos recursos en forma permanente y también los municipios, es porque Milei logró que los legisladores le aprobarán el paquete fiscal que le saca recursos a las provincia. Y acá los cinco legisladores de la oposición en La Pampa (NdR: se refiere a Victoria Huala, Daniel Kroneberger, Martín Ardohain, Martín Maquieyra y Marcela Coli) votaron a favor de que le saquen recursos a La Pampa y los municipios. Pero acá no le sacan recursos a Ziliotto, a Curutchet y a otros intendentes, porque acá le sacan recursos a la seguridad, a la educación, la salud y la obra pública.

“Milei tiene herramientas que le dio el Congreso, porque las facultades delegadas se las dieron los legisladores para que gobierne por decreto y nos lleve a un gobierno de autocracia donde deja de lado la división de poderes que marca la Constitución”, agregó.

-Y esto se agravará con una Corte Suprema conformada por tres ministros.

-Otra cuestión que va de la mano de la poca seriedad que mostramos ante el mundo. No solamente no tenemos Presupuesto, sino que tenemos una Corte Suprema con solamente tres integrantes. Pero, ahí también están fallando las mayorías necesarias en el Senado para alcanzar los dos tercios para designar los representantes. Aca no solo es responsable Milei, sino también la falta de consensos en la dirigencia de todos los partidos políticos. Acá el gobierno propone y el Senado dispone. Así debería funcionar. Después, podemos discutir si la Corte tiene que ser de cinco o siete integrantes.