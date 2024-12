Ziliotto habló de elecciones “cada cuatro años”, la lapicera y alertó por las internas del PJ

El gobernador Sergio Ziliotto evaluó que en Argentina se tendría que debatir “que se vote cada cuatro años y no cada dos años, para que “el gobernante) pueda gestionar tranquilamente”. Alertó que las divisiones del PJ pampeano pueden complicar el escenario politíco en 2027 y ratificó que usará “la lapicera” hasta “el último día de gobierno”. “Algunos pensamos en dar respuesta diariamente y otros en su futuro personal”, disparó.

“Mí función es gobernar de la mejor manera para cumplir el mandato que me dieron los pampeanos, y de esa manera contribuir al crecimiento de la provincia. Y desde el punto de vista partidario hacer la mejor gestión para garantizar que el peronismo siga siendo gobierno. Sí a mi no me va bien, no le ira bien al peronismo en 2027”, expresó hoy en Radio DON 101.5 Mhz.

-Dentro del PJ ya hay interesados en las candidaturas legislativas del año próximo…

-Por lo que veo, creo que hay un gran interes de participación. Lo vengo diciendo permanentemente que hoy es necesario que el peronismo y sus aliados del campo popular deben ampliar la base y ampliamos la base con participación. Creo que la elección legisaltiva de 2025 nos debe llevar a armar un escenario donde todos los que tengan intenciones y capacidad para tener respaldo de la sociedad, tengan un proceso electoral lo mas ecuánime posible. Y a partir de una interna que nos haga crecer como partido, después todos nos tenemos que encolumnar detrás de nuestros candidatos.

-¿O sea que con el PJ solo no alcanza?

Claramente, claramente…y menos con el PJ dividido.

-Hoy hay divisiones internas…

Hay visiones criticas. Creo que en eso todos tendremos que poner el interes conjunto por encima de los intereses personales y sectores. Si bien falta mucho tiempo, las elecciones de 2025 fijará actitudes y será tomada como una base para 2027.

“El peronismo si quiere tener posibilidades de seguir gobernando La Pampa, tiene que garantizar la mejor de las gestiones. El principal potencial del PJ en La Pampa es la calidad y eficiencia de la gestión. El mayor aporte que puedo hacer, para que sigamos gobernando después de 2027, es gestionar de la mejor manera, para todos los pampeanos, porque tenemos una provincia que crece y se desarrolla diariamente”, destacó el mandatario pampeano.



-En las últimas jornadas se desató una polémica por el uso de la lapicera y quien tiene la lapicera en el PJ pampeano.

-Hace mucho tiempo que uso la lapicera y la usare hasta el último día: el 10 de diciembre de 2027.

-¿A pesar de las dudas del ex gobernador Carlos Verna sobre quien es el dueño de la lapicera?

-Entiendo el folclore y las chicanas…tengo una responsabilidad. Entiendo que hay compañeros que tienen una visión critica de la gestión provincial, pero gobierno para la mayoría de los pampeanos.