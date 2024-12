Milei prorrogó el Presupuesto 2023: “Tendrá total discrecionalidad en un año electoral”, cuestionó Ziliotto

“Fue un año complejo para la mayoría de la sociedad. Nos tocó gobernar con un gobierno nacional que achico el federalismo a partir de quitarle recursos a las provincias. La Pampa sufrió las mismas consecuencias que el resto de las 23 jurisdicciones federales”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz. El mandatario pampeano cuestionó que el Presidente de la Nación, Javier Milei, haya prorrogado nuevamente el Presupuesto 2023. “Repercute en la reputación de Argentina en el contexto mundial, porque si pretendes ser un país serio no podes prorrogar el Presupuesto dos años seguidos”, analizó. Y después planteó que la decisión tiene una fuerte connotación política, porque de esta manera la gestión libertaria tendrá “una total discrecionalidad en un año electoral y eso pone muchos nubarrones en el futuro del país”.

Ziliotto relató que la apropiación de fondos económicos que realizó Nación, provocó “redireccionar el gasto y fijar prioridades” en La Pampa. “Fue un año complejo –continuó- donde la administración tuvo que ser más austera. La prioridad es mantener servicios de calidad en salud, educación, seguridad, justicia y nos hicimos cargo de la obra pública y nos hemos hecho cargo de la contensión social, porque el Estado nacional se ha retidado absolutamente de todo”.

“La sociedad sigue demandando por una cuestión lógica, más en tiempos donde el poder adquisitivo del salario ha caído, donde el ingreso del sector independiente también ha caído, y tuvimos que dar respuestas”, expresó.

PRORROGA DEL PRESUPUESTO 2023

El Presidente Javier Milei volvió a prorrogar el Presupuesto 2023, lanzado durante el gobierno de Alberto Fernández. La medida fue publicada –el lunes- en el Boletín Oficial, a través del decreto 1131/2024. La primera prórroga se hizo una vez asumida la gestión de Javier Milei.

“Esto es consecuncia de que no funciona el Congreso, no funcionan los consensos, no se buscan intereses comunes como ejes principales del objetivo del gobierno. No se discutió el Presupuesto porque el gobierno nacional envió un proyecto donde no aceptó la modificación de ningún numero, ni una coma, dijeron”, recordó Ziliotto.

“En Argentina nunca un proyecto salió como lo envió el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), porque nadie en este esquema de división de poderes puede ostentar o hacerse dueño de la verdad revelada”, agregó.

“Esta fallando el libre juego de las instituciones, porque el Congreso Nacional en virtud de sectores que supuestamente eran opositores y le dieron las herramientas apra que el Presidente tenga la suma del poder y gobierne por decreto, y un Poder Judicial que no cumple con su rol de fijar limites al PEN sobre las competencias que le marca la Cosntitución Nacional”, evaluó el mandatario pampeano.

-Ziliotto, esto significa que continuarán los problemas para las universidades, jubilados y los gobiernos provinciales, entre otros.

-Y con poco va a cumplir lo que le marca la ley, pero obviamente que no cumplirá con la distribución equitativa a lo largo y ancho de la Republica Argentina. Más 50 por ciento del presupuesto el gobierno nacional lo podrá manejar con total discrecionalidad y esa es un perdida muy importante de la institucionalidad y la democracia. Y esto contrasta con La Pampa, porque yo no puedo gastar un peso más de lo que establece el presupuesto, porque si tengo ingresos en demasía que superan lo aprobado por la Cámara de Diputados, tengo que ir a Diputados para decir que ingresó un peso más y definir el destino. Eso marca la diferencia de la calidad institucional que podemos mostrar en La Pampa en comparación con Nación.