Despidos en la previa de Año Nuevo: el Gobierno cerró el Centro Cultural Haroldo Conti de la exEsma

El Centro Cultural Haroldo Conti cerrará sus puertas, según anunció la Secretaría de Derechos Humanos este martes. El motivo principal sería una «reestructuración interna» del espacio para la memoria y para la promoción y defensa de las libertades individuales que funciona desde el 2004 en la ExEsma.

Mediante un canal de difusión de WhatsApp, informaron: «El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025«.

Asimismo, agregaron que «a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, el personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos».

Bajo esa línea, detallaron: «A todo aquel que no se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado ‘trabajador imprescindible’ para obtener su continuidad mediante un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del día 02 de enero de 2025«.

El cierre se suma a una gran cantidad de despidos que se vienen dando en la secretaría, lo que provocó que hubiera distintas manifestaciones.

CONVOCATORIA

Además, por la tarde, los delegados de la Secretaría de Derechos Humanos hicieron una convocatoria: «El jueves 2/1 nos concentramos en la puerta de la sede de la Secretaría en la ex ESMA a las 10 h así ingresamos todxs juntxs y realizamos la asamblea unificada. Luego vamos al Ministerio en micro para juntarnos con el resto de los sectores».

«Ante los despidos masivos en la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia, la destrucción de las políticas de Derechos Humanos y el inminente cierre de los Sitios de Memoria, necesitamos del apoyo de todos y todas para seguir defendiendo nuestra Memoria colectiva y las políticas que la preservan», afirmaron.

Además, la actriz y ex directora del espacio cultural Lola Berthet, expresó su indignación por la noticia en su cuenta de Instagram: «Acaban de avisar que cierran el Conti por reestructuración y que la mayoría de sus trabajadores fueron despedidos y los que no entran en guardia pasiva y no pueden ingresar a partir del 2 de enero. Todo esto lo hacen a las 14 hs de un 31 de diciembre por WhatsApp. Este Gobierno es el mal en todo sentido. Todo mi apoyo a los y las trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti lugar que tuve el placer de dirigir».