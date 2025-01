Pampa DJ, la piquense que actuará en el Cosquín Rock 2025

Cinthia Soria, conocida en el ambiente de la música como Pampa DJ, fue incluida en la grilla de la próxima edición del Cosquín Rock que se hará el próximo mes. El año anterior, se presentó en diferentes puntos de Argentina y además tuvo giras por España, Italia y Alemania.

La piquense será parte del icónico festival que este año se desarrollará los días 15 y 16 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. La pampeana compartirá grilla con Babasónicos, Divididos, No te va a gustar, Los Piojos, La Delio Valdez, La Vela Puerca, Ratones Paranoicos y Nicki Nicole, entre otros artistas.

“El 2025 lo más importante que tengo por el momento es el Cosquín Rock, que es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica. Es un orgullo para mi estar ahí. Es algo muy icónico y es un festival que ya viene de hace años. Tengo dos fechas muy importantes que todavía no las puedo anunciar pero que ya van a salir a la luz. Voy a tocar en Córdoba y en Mendoza y algunas fechas más que todavía no están anunciadas. Estamos bien con las fechas y enfocada en seguir trabajando con mi equipo que me acompaña muy bien. Estamos todo el tiempo pensando en seguir creciendo y abarcar más ciudades”, dijo a cronistas del diario La Arena.

GIRA

La artista piquense destacó que tuvo un año de “mucho crecimiento” y contó que comenzó a dedicarse a la música hace cinco años.

“Fue un año de mucho crecimiento y aprendizaje, de muchas fechas muy importantes. Estoy muy feliz de poder descansar acá en mi ciudad y ahora me preparo para lo que se viene. Soy dj hace cinco años, pero hace dos años y medio que vivo y me dedico solo a la música. En ese camino vengo con un proceso bastante largo que se pudo generar con fechas y mucho trabajo para poder vivir de esto. Toqué en Argentina de punta a punta, me fui a Uruguay, Paraguay, Chile y también tuve una gira por Europa”, contó.

Durante su gira europea, la artista piquense Barcelona, Milán y Berlín, cuna de la música electrónica.

“Son experiencias que te hacen crecer mucho y te hacen ver otra realidad. Es otra cultura, son aprendizajes, es salir de la zona de confort. Está muy bueno viajar y aprendes muchas cosas nuevas. Acá en Argentina hay muy buenos artistas y productores y estamos a la altura para estar en cabinas de Europa. Allá los dj el punto a favor que tienen es que en Berlín, es la cuna del género y desde chicos ya nacen haciendo música, pero siento que acá en Argentina estamos muy bien plantados, hay muy buenos artistas. Ellos tienen mucho pero nosotros también tenemos otras cosas que quizá ellos no tienen como la conexión con la gente”, señaló.