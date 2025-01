“El Juego del Calamar” lanzó la segunda temporada y ya se conoció la fecha de estreno del ciclo final

La exitosa serie coreana de Netflix, “El juego del calamar”, estrenó su segunda temporada el pasado 26 de diciembre y sin revelar fecha, anunció la llegada de la tercera y última temporada para este año.

El reciente estreno marcó el regreso del protagonista Seong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, a los sangrientos juegos con el único fin de terminar con ellos. Con el peso de los violentos sucesos que vivió en la isla, se sumará al detective Jun-ho, interpretado por Wi Ha-joon, para desmantelar la operación liderada por el Front Man.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Season 3 coming in 2025. pic.twitter.com/tjWjFESLFQ— Squid Game (@squidgame) January 1, 2025