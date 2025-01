El modelo económico de Milei está fundiendo a los chacareros chicos, dijo Forte

“Este modelo económico es lo más parecido a la tablita de Martínez Hoz y el menemato de los 90, con un dólar barato y lluvia de productos importados destruyendo las pymes locales y el campo argentino”, analizó el director del Distrito 8 de Federación Agraria Argentina (FAA), Ulises “Chito” Forte en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz. “El chacarero chico se está fundiendo o trabajando a pérdida, y va a durar lo que el clima lo permita, porque no está en condiciones de resistir una pérdida de cosecha”, alertó el dirigente agropecuario.

El entrevistado se manifestó sorprendido porque existe un “descontento y disconformidad muy grande” con el gobierno de Javier Milei, y ejemplificó: “Los que hace un año lo aplaudían a rabiar, hoy lo critican en silencio; y los que los criticaban en silencio, hoy lo putean”.

El “dólar pisado” y “la alta carga impositiva” están provocando una fuerte crisis entre los “productores chicos”, pero “lamentablemente” los medios de comunicación porteños “empezaron a tomar conciencia cuando aparece un elefante blanco como Los Grobo”, dijo ayer “Chito” Forte. “Pero, si Los Grobo no pueden pagar 100 mil dólares, yo no puedo echar gasoil a la camioneta”, ironizó.

“A Los Grobo quizás ahora no le dan los números, pero empezaron a sembrar miles de hectáreas alquilando los campos de los chacareros fundidos. Y los chacareros cuando se funden o pierden plata, venden sus camionetas, el tractor o la cosechadora, un pedazo de campo o sus casas para honrar las deudas; pero todavía no vi las plantas de silos, ni camionetas o camiones de Los Grobo en venta para honrar sus deudas. Y esperamos que esto no sea una jugada para conseguir un RIGI o crédito especial para Los Grobo cuando los chacareros nos estamos fundiendo”, advirtió.

“Nosotros nos pasamos un año gritando en soledad y perdiendo algunos amigos, pero estoy viendo que el descontento se está generalizando más rápido de lo que pensaba. No hay clima de 125, ni de salir a la ruta o muchas cosas así, pero el descontento y disconformidad es muy grande. Los que hace un año lo aplaudían a rabiar (a Javier Milei), hoy lo critican en silencio; y los que lo criticaban en silencio, hoy lo putean”, aseguró.

“Sálvese quien pueda».

El dirigente de la entidad que representa a los pequeños productores vaticinó que éste “será un año del sálvese quien pueda”.

“El panorama es muy malo porque no vamos a tener reforma impositiva, no vamos a tener un dólar competitivo porque son muy liberales pero el dólar sigue pisado e intervenido y se va a devaluar por debajo de la inflación y los precios internacionales son bajos. Y encima el ministro de Economía (Luis Caputo) te dice que el futuro de Argentina pasa por las finanzas y los hidrocarburos”, detalló.

“Lo urgente sería una lluvia que no está anunciada, pero en la agricultura necesitás que la soja y el maíz rindan un 30 por ciento por encima de la media para salvar los gastos. Acá hace falta recuperar competitividad porque tenemos un dólar pisado con alta carga impositiva, así que ponen un dólar competitivo o hay una reforma impositiva para trabajar tranquilos, porque hoy estamos trabajando a pérdida”, expresó.

“En la campaña (Javier Milei) dijo que se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto, y por lo que veo le dieron bien los prequirúrgicos para ingresar en cualquier momento al quirófano”, disparó.

-Forte, ¿cómo está la situación de los productores afiliados a FAA?

-Estamos en situación de quebranto o al menos trabajando a pérdida, y acá solamente nos queda desesperadamente que nos lluevan entre 50 y 100 milímetros para salir empatados. La soja y el maíz, que son las producciones estrellas, tienen que tener rindes de 30 o 35 por ciento por encima de la media para salvar los gastos, y en ganadería el productor de cría esta pasando un veranito hasta marzo o abril, pero cuando llegue la zafra (de terneros) ya no será lo mismo y los invernadores venimos perdiendo plata y resistiendo porque el productor de maíz nos está subsidiando, porque el maíz está muy barato porque el dólar está planchado, más las retenciones y la alta carga impositiva. Pero, si un productor tiene que estar subsidiado por otro productor, el futuro es negro.

-¿Este modelo provoca al campo las mismas consecuencias del menemismo de los 90?

-Son diferentes realidades, pero el modelo es el mismo. No nos olvidemos que el Presidente declaró a (Carlos) Menem héroe nacional y de (José) Martínez de Hoz y (Jorge Rafael) Videla nunca dijo nada, o sea que a semejantes personajes nefastos cuando no se los nombra es porque le da vergüenza quererlos. Esto es lo más parecido a la tablita de Martínez de Hoz y el menemato, con diferentes matices, realidad y época. El dólar barato, lluvia de productos importados destruyendo las pymes locales y el campo argentino, esto ya lo vivimos con Martínez de Hoz y los 90. O sea que este gobierno no descubrió nada. Llegó al gobierno por el nefasto gobierno anterior. Y políticamente con ese acuerdo subterráneo de fomentar la grieta, hoy la discusión argentina pasa por si sos libertario o sos peronista.

-Y encima un radicalismo desdibujado…

-Sin dudas, porque los partidos políticos están pasando una crisis muy fuerte. Los que se mantienen es porque tienen una cuota de poder, porque gobiernan algunas provincias. El radicalismo no está pasando por su mejor etapa.

-¿Y el chacarero chico cuáanto puede resistir este modelo?

-Todo lo que el clima se lo permita. Hoy el chacarero chico no está en condiciones de resistir una pérdida de cosecha. No puedo dar una fecha de vencimiento, ni certificado de defunción. Pero si se marca esta tendencia de dólar no competitivo, con un consumo interno destruido porque la mitad está en la pobreza y la otra mitad rasca la lata para llegar a fin de mes, vamos a sobrevivir todo lo que el Tata Dios y el clima lo permitan.

-O sea que atraviesan un panorama muy complejo…

-Sin dudas que es muy complejo. Estoy planteando cosas que son políticamente incorrectamente. Porque todavía hay mucha gente que tiene el síndrome del ahogado, porque manotea cualquier cosa para sobrevivir o salvarse. Veníamos con un gobierno tan nefasto de Alberto Fernández, que todavía le siguen poniendo una fecha. Tenéle fe, te dicen, pero eso es una cuestión mística, donde vas o no vas a misa.