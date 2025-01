Dakar 2025: Cavigliasso lidera en Challenger T3 y el pampeano Zille tuvo un retraso

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini tuvieron un gran comienzo en el Rally Dakar 2025 que se corre, por séptimo año consecutivo, en Arabia Saudita. La dupla cordobesa logró imponerse en la primera etapa de 413 kilómetros cronometrados y que tuvo epicentro en Bisha. El pampeano David Zille sufrió un retraso por inconvenientes mecánicos y arribó en el puesto 46.

A bordo del Taurus T3 Max de BBR Motorsports, Cavigliasso pudo prevalecer por 18 segundos de ventaja sobre el portugués Gonçalo Guerreiro, con el cual intercambió la vanguardia durante los difíciles tramos de velocidad que tuvieron además de las complicaciones del piso el recorrido por sectores con vegetación que dañaron a los vehículos, publicó Campeones.

El pampeano David Zille junto a Sebastián Cesana sufrieron un retraso antes de los 180 kilómetros de la carrera, por un inconveniente de su Taurus T3 Max que los relegó en el clasificador de la divisional. Tras reparar pudieron continuar hacia el campamento en Bisha adonde ingresaron tras cinco horas de trabajo, siendo aguardados por los mecánicos de Dakla Pack RallySport que revisarán las piezas y alistarán el vehículo con miras a la Etapa 48 horas.

