Motociclista fallecido en General Pico: Rodrigo Garro formalizado por Homicidio Culposo y podrá salir del país

El jugador de fútbol Rodrigo Garro fue formalizado –este domingo en horario matutino- por la Justicia de General Pico. La fiscalía solicitó que se le prohíba manejar vehículos, pero no pidió que se le impida salir del país. El delito que se le imputa es homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo automotor.

Rodrigo Garro estuvo presente en la audiencia de formalización que se desarrolló este domingo en los tribunales de la ciudad de General Pico. Además de Garro, estuvieron el Juez de Control, Iván Ambrogetti, el fiscal Francisco Cuenca y el abogado defensor del futbolista, David Diván.

Cuenca explicó que Garro fue formalizado «por el artículo 84 bis del Código Penal que explica el homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo automotor». El letrado detalló que el delito fue calificado de esa manera porque la calificación más agravada es cuando el test de alcoholemia da un resultado de 1 l/g.

El fiscal informó que el juez dio lugar al pedido y la defensa del deportista no se opuso.

No obstante, Cuenca puntualizó que no solicitó la prohibición de que Garro no pueda salir del país. «Consideramos que, en principio, no hay peligros procesales. La persona se ajustó a derecho, por lo tanto no se pidió ninguna medida de coerción. No había porque solicitarla tampoco», precisó.

Respecto a la mecánica del siniestro vial en el que estuvo involucrado Garro y terminó con la vida de un joven, el fiscal señaló que el hecho está en etapa de investigación y se van a realizar pericias a las cámaras de la zona, a los vehículos y sobre el futbolista, que es quien venía manejando el vehículo de mayor porte.

Cuenca indicó que se tratará de determinar si Garro conducía en estado de intoxicación. Asimismo, informó que no se encontró ningún casco en la escena del accidente, por lo cual se infiere que la víctima venía sin protección en su cabeza. «Eso también va a surgir de las cámaras», puntualizó el fiscal.

Por último, dijo que todavía no se pudieron determinar las velocidades a las que transitaba la camioneta y la motocicleta, y expresó que esos datos podrían llegar a conocerse mediante un informe que se llevará a cabo próximamente.

Como la fiscalía no solicitó la prohibición para que Garro no pueda salir del país, el jugador viajaría este lunes hacia San Pablo para incorporarse nuevamente al Corinthians que empezará a prepararse para disputar el Campeonato Paulista que comienza a mediados de enero.

Siniestro vial

En la madrugada de ayer, un motociclista murió en un fuerte choque tras impactar con una camioneta en General Pico. La víctima fue identificada como Nicolás Chiaraviglio de 30 años, mientras que fuentes ligadas al caso detallaron que el conductor del otro vehículo era el jugador de fútbol piquense Rodrigo Garro, quien actualmente juega en el Corinthians de Brasil.

Fuentes judiciales informaron que el siniestro ocurrió en la madrugada de este sábado entre las 2.30 y las 2.40 horas. En ese sentido, relataron que «aparentemente iban los dos por la calle 300, la moto de oeste a este y la camioneta de este a oeste, venían de frente por la misma calle de doble mano, y cuando la camioneta iba a doblar por calle 108 impacta en el costado derecho la motocicleta».

Producto del fuerte impacto, la motocicleta Guerrero Trip 110 cc quedó totalmente destruida, mientras que la camioneta Dodge RAM sufrió daños en el guardabarros derecho.

El joven motociclista perdió la vida en el lugar que, según las fuentes consultadas, es «un lugar iluminado».

Garro fue demorado y luego quedó en libertad este sábado por la mañana. Según el informe de la Policía de La Pampa que trabajó en el lugar, el actual jugador de Corinthians «tenía un poco de alcohol en sangre, un mínimo de 0,50». Además, agregaron que Garro «iba acompañado por otro jugador de fútbol del club Emelec, Facundo Castelli».