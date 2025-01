Bisterfeld confirmó que Nación acumuló $ 110.000 millones de deuda con La Pampa en 2024

Frente a un escenario complicado por la deuda de $ 110.000 millones que acumuló Nación con La Pampa en 2024, el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, ponderó la responsabilidad del gobierno pampeano en el manejo de la economía, lo que le permitió hacerse cargo de la situación y equilibrar las cuentas.

“Fue un año muy duro por la estrechez financiera que tuvimos que afrontar. Es una situación a la que en La Pampa no estábamos acostumbrados. A raíz de los recortes impuestos por Nación nos tuvimos que hacer cargo de todas las obligaciones y a eso se sumó la merma en la recaudación derivada de la política macroeconómica”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld.

La referencia a las políticas macroeconómicas del gobierno del presidente Milei se relaciona con la caída del consumo, que no detiene su espiral descendente y producto de esta situación, ingresa menos dinero a las arcas pampeanos en concepto de Ingresos Brutos e IVA: “En diciembre estamos viendo que continúa bajando. El desplome de la actividad económica lo vemos en la calle”, indicó Bisterfeld.

“Hemos sufrido un efecto pinza, porque además de la merma en la recaudación tuvimos un aumento significativo en los gastos ya que nos tuvimos que hacer cargo de todos los compromisos que no asumió Nación, fundamentalmente obra pública y déficit previsional”, aseguró.

DESEQUILIBRIO EN EL SEMPRE

En el abanico de frentes en los que el gobierno pampeano tuvo que actuar durante el 2024, también está incluido el desequilibrio financiero que se produjo en el Sempre. Como consecuencia de la devaluación y de la liberación de precios de los medicamentos, la situación económica de la obra social quedó seriamente amenazada e inéditamente tuvo que ser auxiliada por el gobierno provincial.

“El sistema siempre se sostenía por el aporte de los afiliados, pero esta vez hubo un aumento de hasta 600% en los medicamentos e insumos y eso hizo que el sistema haya caído en un desequilibrio que el Gobierno de La Pampa tuvo que afrontar”, detalló el titular de Hacienda y Finanzas.

El panorama sombrío para el erario público provincial se complementó con el incumplimiento de Nación en el envío de fondos para las jubilaciones y la asistencia que se debió prestar a los municipios. Así como Provincia sufre por la situación, otro tanto ocurre con las comunas a las que se auxilió a través del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales.



«LA PAMPA SIGUE TENIENDO SOLVENCIA”

“La Provincia sigue teniendo la solvencia financiera de siempre y no registra deudas. Además estamos acompañando a la inflación con aumentos para los empleados públicos, con el fin de que el salario no pierda poder adquisitivo”, aseguró Bisterfeld, que también remarcó el ritmo de la obra pública provincial en este contexto crítico.

“Sostuvimos el ritmo a pesar del recorte de Nación. Otras provincias tuvieron que pisar el freno por esta decisión de Nación, pero La Pampa no lo hizo. Seguimos construyendo viviendas, mantenemos el nivel de atención en Salud, Educación y Seguridad. Todo esto es posible por la responsabilidad y la prolijidad en el manejo de las cuentas públicas”, expresó.

DIÁLOGO

Con relación al diálogo abierto con Nación por el reclamo de la deuda que mantiene con La Pampa, Bisterfeld se mostró esperanzado y valoró que hayan llamado a La Pampa para iniciar las negociaciones. “El diálogo es fundamental, más allá de si después logramos ponernos de acuerdo o no. Firmamos la carta de intención y estamos intercambiando información. Nación le debe a Provincia por muchos conceptos. Para tener dimensión de las cifras de las que estamos hablando hay que decir que solo por déficit previsional asciende a 200.000 millones. Pero hay muchos conceptos: obra pública, seguridad, educación. También hay que determinar qué coeficiente de actualización se aplica. Por eso no se puede establecer un monto total por el momento”, expresó.

El ministro estima que sería beneficioso ir solucionando la deuda aunque sea “por partes”, de modo de ir paliando la difícil situación que se está atravesando.

Hay que tener en cuenta que en 2024 La Pampa recibió un 9,3% menos de dinero en transferencias de Nación y que la deuda acumulada en el último año alcanzó los 100 mil millones de pesos. “Si seguimos con este ritmo, en 2025 estaremos cerca de los 200 mil millones”, vaticinó.

En ese monto, además del Gobierno provincial son acreedores los municipios pampeanos, razón por la cual Bisterfeld destacó que todas las comunas deberían acompañar el reclamo de La Pampa.

Las deudas por déficit previsional que se reclaman son desde 2021 a 2024 y el resto corresponden a las generadas durante la administración del presidente Milei y tienen como fecha de corte el 31 de octubre del año pasado.

La mayoría de la deuda que se cobre es de libre disponibilidad, así que podría destinarse a construcción de viviendas, por ejemplo.



PARITARIAS ESTATALES

“La decisión del Gobierno provincial es que los salarios estatales no pierdan frente a la inflación, siempre que las cuentas lo permitan. Con esa premisa iniciaremos el diálogo en las paritarias”, aseguró Bisterfeld, remarcando el “importante esfuerzo económico que se hizo», dijo Bisterfeld.

“Nosotros tenemos cláusula gatillo, así que cuando se conozca la inflación de diciembre tendremos el monto de aumento para los sueldos de enero”, señaló.

“El año pasado, cuando iniciamos las negociaciones, los gremios nos pidieron dos cosas fundamentales: 1) que los sueldos no pierdan frente a la inflación y 2) que ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza. Esos dos objetivos los hemos cumplido. Pero además hubo otros logros. Por un lado se dispuso una recategorización para todos los empleados públicos que fue más amplia que la de 2015 porque se incluyó a los contratos. Además se modificó el nomenclador docente, subiendo 10 puntos el cargo testigo para el maestro de grado, satisfaciendo así un reclamo histórico. Y también se elaboró el manual de funciones para los auxiliares docentes”, agregó el funcionario provincial.

MÁS FONDOS PARA PRODUCCIÓN

Los fondos que la Provincia le destina a Producción subieron del 18 al 21% del Presupuesto en 2025. “Los diputados de la oposición que votaron en contra del presupuesto dijeron erróneamente que Producción tenía menos porcentaje que el año anterior. Al presupuesto hay que mirarlo de manera integral, incluyendo al Ente del Río Colorado, al Fogapam, a I-COMEX, a la capitalización del Banco de La Pampa para apoyo al sector productivo, a la Zona Franca, a Casa de Piedra. Un rasgo distintivo de este presupuesto es el enorme apoyo a la producción”, sentenció Bisterfeld.

“Creemos que para salir de esta crisis lo que hay que hacer es dinamizar la economía, no enfriarla como hace el Gobierno nacional. Inyectar recursos y apoyar las actividades productivas. No hay que dejar caer el salario de los trabajadores que es otro elemento dinamizador. Queremos generar este círculo virtuoso. La salida está produciendo más y no enfriando la economía o recortando gastos”, aseguró.

Bisterfeld hizo hincapié en que están de acuerdo con la administración nacional en que hay que lograr el equilibrio fiscal, pero la disidencia está en el camino a recorrer para llegar a eso. “La Pampa es un ejemplo a seguir en ese punto. El equilibrio fiscal ha sido una política de Estado que se mantuvo en los distintos gobiernos. Pero para equiparar ingresos y gastos nosotros creemos que hay que aumentar los ingresos y no reducir los gastos. Al revés de lo que hace Nación”, ejemplificó.

“Ya tenemos la proyección de recursos de Nación para 2025 y el primer cuatrimestre la recaudación continúa su caída. Para que tengamos idea en el período de enero a abril será peor que en noviembre y diciembre del año pasado. Recién empezará a repuntar en mayo con la liquidación de ganancias. Por lo cual creemos que vamos a seguir en esta tesitura de actividad economía alicaída”, indicó.