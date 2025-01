¿Compraron acciones de ByMA porque tenían información privilegiada que Caputo les liberaría $ 120.000 millones?

El mercado que tiene entre sus fundadores a Nicky Caputo, primo del ministro Luis Caputo, recibió autorización para repartir 120 mil millones. Justo antes hubo inusuales compra de acciones que una vez conocida la medida se dispararon.

Sobre el final del año en medio de tanta noticia del frente financiero, hubo un hecho que pasó casi desapercibido: el volumen operado promedio de la acción de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) creció un 527%, ubicándose lejos en primer lugar. Qué despertó tanto interés sobre una papel que hasta ese momento se había comportado con una estabilidad para dormir al más entusiasta?

ByMA es el más importante de los cuatro mercados bursátiles que operan en el país (MAE, ByMA, MAV y ROFEX) y a su vez sus acciones cotizan en la bolsa. Y si bien este fue un gran año para los mercados financieros, el crecimiento que experimentó el mercado fundado por Nicolás «Nicky» Caputo y Ernesto Allaria, casi triplicó ese salto.

El fenomenal crecimiento del interés por las acciones de ByMA levantó sospechas y operadores consultados por LPO creen que incluso debiera haber motivado a las autoridades a «llamar a plaza» al papel, esto es, suspender su cotización hasta que se determine que está pasando. Porque detrás del fenomenal crecimiento del volumen operado (ver gráfico) se esconde la sospecha que pudo haber información privilegiada de algunos actores, para apostar por ByMA, acaso enterados que el gobierno lo iba a beneficiar con una resolución que de manera casi inevitable iba a disparar su cotización.

En efecto, en medio de los festejos de fin de año, el 31 de diciembre el gobierno de Javier Milei eliminó una restricción vigente durante los últimos 50 años que limitaba al 10% la distribución de dividendos de la Caja de Valores. La decisión se instrumentó por el decreto 1146/2024 firmado por Milei y Caputo. ByMA posse el 99,97% de las acciones de la Caja de Valores. Con esta medida, los socios de ByMa se benefician con el reparto de 120.000 millones. Era inevitable esperar que una vez conocida esa medida la acción se disparara.

Lo relevante es que en los días previos al anuncio de liberación de dividendos, el volumen de operación de la acción ByMA aumentó de manera inusual. Esto significa que se compró ese papel por encima de lo habitual. Alguien o algunos sabían que iba a subir de valor?

«Hubo un pico de volumen fuerte en las últimas dos o tres semanas, junto con algo de suba de precio. La foto sugiere que algunos sabían que iba a salir la autorización del reparto de dividendos», afirmó a LPO un operador importante del sector financiero.

Tras la apertura de mercado del primer día hábil posterior a hacerse pública la noticia del reparto de dividendos, el precio de la acción llegó a negociarse con un suba del 14,5% respecto del último precio del 2024. Sin embargo, no hubo «llamado a plaza».

Los mercados establecen mecanismos de control en caso de alzas o bajas de precio que superen porcentajes máximos admitidos, como una manera de garantizar que la transparencia del mismo no sea afectada por alguna jugada opaca. En general este mecanismo se activa con variaciones diarias de precios superiores al 10%, cuando se suele realizar un «llamado a plaza» lo que implica deshabilitar la negociación por cierto tiempo hasta que se pueda confirmar la fuerte variación. Sin embargo, esta vez las autoridades no consideraron necesario tomar ese recaudo ante la brusca suba del precio de ByMA.

Esta falta de control se solapa con otro dato relevante: los inusuales movimientos de compra que tuvieron las acciones de ByMA en el último mes. Mucho antes de conocerse la medida sobre la restricción al pago de dividendos, el volumen de operaciones creció de forma sustantiva, pasando de operar en promedio un volumen nominal de $1,26 millones diarios de enero a noviembre, a $7,91 millones desde mediados de noviembre al 30 de diciembre.

El salto en los volúmenes operados no tiene porque representar el uso de información privilegiada, pero en el mercado este viernes se repetía una pregunta inquietante: ¿qué podría explicar el aumento reciente de más de 6 veces sobre el volumen promedio diario de los últimos meses?Estos movimientos de compra empujaron la cotización de la acción en más de un 50% en tan solo un mes y medio, generando ganancias importantes. «Es una locura, las semanas previas se operó el triple de lo normal», afirmó a LPO un especialista bursátil que agregó «una grosería el salto del volumen de ByMA, muy por arriba de todos».

En la city las versiones sobre maniobras con información privilegiada son arriesgadas. «Mis candidatos del lado vendedor son el FGS o la Bolsa de Comercio», afirmó un conocido operador del mercado que evaluó que son los únicos jugadores en condiciones de salir a vender barato y en cantidad.

La especulación es grave. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad maneja recursos públicos del sistema previsional. La Caja de Valores atesora la información de quienes compraron las acciones de ByMA en los días previos a conocerse la resolución del gobierno que los beneficiaría.

LPO consultó a ByMA sobre este caso y ofrecieron su respuesta: «Desde hace 6 meses los papeles locales vienen creciendo en el mercado de capitales argentino en volúmenes negociados y precios. A principios de 2024, se negociaban casi USD 28 millones en acciones argentinas. Para noviembre, ese valor ya estaba en USD 90 millones por día; y en diciembre se alojó aproximadamente en más de USD 100 millones por día. La jornada del día de ayer no es ajena a esa tendencia, muchas acciones de empresas locales subieron, no solo BYMA. Algunos porcentuales que reflejan la evolución positiva son: +13.36% BBAR; +12.23% BMA; +9.54% TGSU2; +9.51% SUPV; +9.44% BYMA; +8.86% EDN; +8.32% GGAL».

En esa línea explicaron que «BYMA no tuvo el mayor crecimiento». Esta explicación no despeja sin embargo el punto más delicado: el inusual interés por la acción de ByMA antes que se conozca la resolución del gobierno que los benefició. En casos como estos la autoridad que debe intervenir es la Comisión Nacional de Valores (CNV) que en el gobierno de Milei está a cargo del abogado Roberto Silva. «La CNV debería iniciar un sumario pero entre bueyes no hay cornada», afirmó a LPO un abogado especializado en mercados financieros.

Este abogado no se sorprendió por la posibilidad que se haya filtrado en algún círculo muy informado la decisión que iba a tomar el Gobierno. «Los mercados viven pidiendo desregulaciones. Apenas hay un indicio de avance en ese sentido se juntan los cuatro amigos que lo manejan y acuerdan como jugar la ficha», dijo irónico.

Esta fuente incluso comentó que «durante su viaje a la Bolsa de Seul el 6 de diciembre pasado, a Roberto Silva se le habría escapado el tema de los dividendos y alguno de la comitiva lo escuchó». Esa es acaso la versión más inocente.

La promiscua relación entre regulados y reguladores está en la naturaleza del ByMA. Este mercado nació el 14 de septiembre de 2016 con Ernesto Allaria como presidente y Nicky Caputo como vice, en pleno apogeo del gobierno de su hermano del alma, Mauricio Macri.

Caputo es primo del actual ministro de Economía que en los hechos es la máxima autoridad del mercado y proviene de ese sector, al igual que su socio, el presidente del banco Central, Santiago Bausili.

ByMA además de ser un mercado es una empresa. Con una particularidad: no hay buena información sobre sus dueños, entre los que se menciona a Nicky Caputo. ByMA se limita a informar que el 31% de sus acciones está en manos de la Bolsa de Valores, inversores no conocidos denominados «retail» poseen otro 16,35%, «extranjeros» un 13,7%, el directorio un 0,25% y un muy opaco «otros» posee el mayor capital con un 38,7%. «Otros son Ernesto, Nicky y Marcelo», comentó medio en serio medio en broma un importante operador financiero en referencia a Allaria, Caputo y Mindlin. Habladurías.