El SMN pronosticó una semana con «altas temperaturas» en La Pampa

Las altas temperaturas no dan respiro en La Pampa y esta semana no será la excepción. La mínima no descenderá de los 21º y la máxima llegará a 39º. Ayer, Santa Rosa fue una de las ciudades más calurosas porque reportó 37,7º y General Pico 36º.

La Pampa continúa en alerta amarillo por temperaturas extremas, excepto el oeste de la provincia. Dicho nivel tiene un efecto leve a moderado en la salud y puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

En la misma situación se encuentra Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Chaco y Salta. Para hoy también hay alerta amarillo vientos en los departamentos ubicados al sur y oeste de la provincia.

Este lunes para Santa Rosa, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temperatura mínima de 24º y una máxima de 38º con un cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. Mañana la mínima será de 21º y la máxima de 35º, también con el cielo nublado.

El miércoles, se experimentará la mayor temperatura de la semana con una mínima de 22º y una máxima de 39º, aunque también se espera que esté nublado. Lluvias aisladas recién llegarán el jueves, según el SMN.

En su ranking de temperaturas de ayer, el organismo nacional informó que a las 16 Santa Rosa fue una de las ciudades más calurosas. La capital pampeana se ubicó en el sexto lugar con una temperatura de 37,7º.

La ciudad más calurosa fue Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, con 41,8, seguida por Trelew, también ubicada en Chubut, con 41,4º. En tercer lugar estuvo San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, con 41,2º.