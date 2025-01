Otra empresa del agro cayó en default y crece la alarma por un efecto dominó

La empresa agropecuaria cordobesa Campo de Avanzada anunció ayer que no pagará la última cuota de las Obligaciones Negociables Pyme por unos $7,5 millones.

Así, se sumó a otras tres compañías que no pudieron afrontar vencimientos, en medio de una crisis del sector. Surcos, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina son las empresas del sector que ya cayeron en default.

La firma agropecuaria había obtenido $25 millones en su momento (se lanzó la ON el 11 de enero de 2022) y su último vencimiento, una cuota de $ 6,25 millones más intereses, era el próximo martes 21 de enero. Pero ahora indicó que no pagarán este último monto.

La empresa siembra alrededor de 7.000 hectáreas en Entre Ríos, todas alquiladas, fundamentalmente maíz, trigo y soja, los cultivos tradicionales.

A mediados del 2024 pidió un concurso preventivo, que adjudicó a la «situación general del país, y varios factores extraordinarios e imprevisibles, que han impactado negativamente en la actividad productiva de la empresa».

Según el texto, impactó la sequía de las tres temporadas anteriores, a lo que se sumó la plaga denominada “chicharrita”, que afectó a la producción de maíz.

«En la campaña 21/22 el maíz sufrió una importante sequía solo parcialmente compensada por la producción de soja. En la campaña 22/23 nuevamente la sequía afectó al país en su conjunto en forma no conocida en los últimos setenta años y en la campaña 23/24, los pronósticos de lluvias por encima de lo normal (el llamado “Niño”) impidió sembrar en tiempo oportuno en diciembre del 2023, lo que motivó su reemplazo por maíz en época similar», explicó la empresa.

En la carta, señaló que “la siembra fue óptima, sin embargo, antes de la cosecha del cultivo de maíz, apareció la conocida plaga denominada chicharrita, que no es otra cosa que bacterias y virus inoculados en el maíz. Ello condujo inexorablemente a la cesación de pagos que se avisoró en la última etapa de actividad (Abril/Mayo del 2024)”.

En el caso de Surcos, informó que, nuevamente, no pagará vencimientos. Se trata del séptimo pago de obligaciones negociables (ON), que totaliza una suma de US$ 69.025 y cuyo vencimiento eran para este lunes.

Surcos fue la primera en cesar los pagos de las deudas. Defaulteó a principios de diciembre US$ 3,5 millones y $ 9.364 millones.

Por otro lado, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre el 2 y el 6 de enero, Los Grobo Agropecuaria registró cheques sin fondos por más $ 1.300 millones. mientras que Agrofina también tuvo tres cheques rechazados por $ 450 millones.