El campo le exige a Milei bajar las retenciones para no quebrar: «Perdemos u$s 80 por hectárea»

La caída del precio de los granos y la altísima presión impositiva que Milei no modificó puso en situación de quiebra técnica a la zona núcleo, la más competitiva del país. Los mejores campos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos los llevó a la situación imposible en la que «ponerse a producir genera un quebranto», como dijo a LPO una importante productora de Rosario.

La cuenta que hacen en el campo es muy simple. Si un productor tiene la suerte de no perder todo con la sequía y llega a cosechar 35 quintales por hectárea, tiene un quebranto de 80 dólares por hectárea mientras que el Estado se lleva 475 dólares en impuestos de los cuales 430 son de retenciones y el resto de cargas provinciales y municipales.: «Producir no es rentable, para sobrevivir tenemos que meternos en negocios financieros y eso no es sano», agregó a LPO un dirigente rural de la zona núcleo.

En la asociación de exportadores (CIARA), tienen un estudio que indica que con los actuales precios de la soja las retenciones deberían bajar a la mitad para que el campo no quiebre. La caída de Los Grobo y la situación crítica de las otras tres grandes del sector, es la prueba más evidente del mal momento del campo, que pone en riesgo contratos por 8.300 millones de dólares, como reveló LPO.

La situación pone en evidencia que el modelo de Milei y Caputo no contempla al campo, a pesar de ser uno de los principales proveedores de dólares. «Si no te apalancas en el mercado financiero vas a pérdida», agregó la productora consultada.

De hecho, el campo no encuentra interlocutores de peso en el gobierno a pesar de ser uno de los pilares del voto libertario. Este jueves, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se tuvo que conformar con que lo reciba Eduardo Serenellini. Una ofensa. El secretario de Prensa no tiene peso político ni trabajo conocido y está lejísimos de las decisiones, permanentemente al borde del despido. El comunicado pareció una burla: «se escucharon las necesidades del sector, destacando los logros obtenidos del gobierno nacional».

«Los productores ahorran en cereales pero con los precios por el piso y la carga impositiva perdés si no te apalancas financieramente», agregó la productora consultada, que reveló que muchos productores grandes tuvieron que vender tierras para enfrentar obligaciones de pago en las últimas campañas afectadas por la sequía.

Ahora peligra la cadena de pago que empezó a visibilizarse con la caída de Surcos, Los Grobo y su controlada Agrofina que esta semana no pudieron hacer frente a créditos bancarios por 30 millones de dólares.

Pero esto puede ser solo el prólogo. «Este desastre tiene la potencialidad de impactar en contratos por 8.300 millones de dólares», estimó el directivo de una empresa agrícola consultado. Dato que fue confirmado a este medio por dirigentes de la Mesa de Enlace.

En el sector temen que la nueva crisis sea mucho peor que la generada con el descalce de Vicentín, Guardati Torti y otros brokers que dejaron el tendal. Hoy con producir no alcanza, dicen con desazón en la zona núcleo porque el sector financiero es una fiesta y en medio de la ola de calor miran al cielo y no se forma una nube.

En efecto, desde el campo insisten en que es fundamental una baja de retenciones y aliviarle la carga impositiva a los productores que en su gran mayoría fue seducido por el discurso de Milei que prometía eliminar impuestos.

De hecho, uno de los productores consultados recordó que el agro siempre estuvo subsidiado en Estados Unidos, sobre todo en circunstancias como las actuales de derrumbe de precios internacionales porque China está comprando menos y hay sobreoferta por excelentes campañas en otras zonas agrícolas del mundo:

«Estados Unidos subsidia a la actividad agrícola porque es la que genera alimentos y combustibles y cualquier gobierno necesita garantizar alimentos y combustibles», explicó con sentido común un importante productor vinculado a la Sociedad Rural de Rosario.

Lo cierto es que el gobierno no demuestra demasiado interés en apuntalar al sector que más dólares aporta. Otro de los reclamos más escuchados de los gobernadores de la zona núcleo es por la falta de obra pública para infraestructura vial. Las rutas nacionales que conectan el campo con los puertos son un desastre y Milei no quiere poner un peso.