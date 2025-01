«Yuyito» pide canjes en Miami como «primera dama», denunció Yanina Latorre

La periodista Yanina Latorre denunció que Amalia «Yuyito» González, la novia de Javier Milei, chapea que es la primera dama para pedir canjes en Miami.

La panelista de LAM publicó dos explosivas historias de Instagram que sacudieron a sus 2,6 millones de seguidores y tuvieron rápido eco en el mundo político.

«Juro que no doy más. Esto es de no creer. TENGO UN CHISME MUY FONDO DE OLLA», escribió Yanina. «LLEGA YUYITO A MIAMI, y hay una ‘productora’ pidiendo canjes. Me vuelvo loca», agregó la periodista

«Dice textual: ‘Llega nuestra primera dama, viene a descansar y a reuniones protocolares», contó Latorre. «Y pide hotel de canje. Una ‘primera dama’ pidiendo hotel de canje y comida. ¿Hay algo más fondo de olla?», completó.

La revelación de Yanina reaviva la polémica sobre el rol de la novia del presidente, después de que semanas atrás también en programas de espectáculos revelaron que Yuyito contaba con custodia oficial. Eso, en medio de la enorme polémica por la custodia de Fabiola Yañez, que el gobierno prometió retirar.

Las primeras damas están en una zona gris respecto a algunas prohibiciones que tienen los funcionarios públicos, como la de no registrar los obsequios que reciben. Tampoco pueden chapear con sus cargos para no pagar un hotel o la comida.